Kryeministri Edi Rama në kongresin e Partisë Socialiste ka zbuluar se ka biseduar me Mira Muratin, shqiptarja e cila krijoi Chat GPT për ta ndihmuar në rrugën e vendit drejt anëtarësimit në BE. Kreu i qeverisë tha se përmes inteligjencës artificiale, Murati do të ndihmojë në përkthimin e masave ligjore të BE-së që duhet të ndërvendosen në legjislacionin shqiptar. Kjo gjë do të reduktojë kohën drejt integrimin.

‘Që një vend të jetë teknikisht gati për tu bërë shtet anëtar i BE-së duhet të harmanizojë plotësisht legjislacionin e tij me atë të BE-së. Për Shqipërinë do të thotë që të ndërvendosë në legjislacionin e saj 280 mijë faqe të 3484 masave ligjore të komuniteti evropian, ose ndryshe ne do të miratojmë mbi 4000 kate ligjore dhe nënligjore. Qëkur Shqipëria ka nisur që ta bëjë këtë shkrirje të përbashkët ka rritur të bëjë ndërvendosjen e 500 masave, rreth 15% të gjithë volumit që duhet transferuar dhe ndërvendosur. Tradicionalisht kjo punë kolosale ka marrë 7-10 vite, Shqipëria këtë punë do ta bëjë shumë herë më shpejt se më i shpejti i vendeve pararendëse. Ky nuk është një qëndrim retorik është një argument i mbështetur në shkencë në inovacion teknologjik.

Askush nga ne nuk e kishte dëgjuar më parë emrin e një vajze vlonjate një talent gjenial shqiptar që quhet Mira Murati. Të gjithë e dëgjuam emrin e Mira Muartit ku mahniti të gjithë me krijesën e Chat GPT. E kërkoj Mira Muratin me thënë të drejtë i ndrojtur nga një ndrojtje që s’më karakterizon dhe më jep një takim telefonik. Dëgjoj një zë miqësor dhe marr guximin ti kërkoj ndihmë ta bëjmë gati Shqipërinë më shpejt për anëtarësimin në BE. Ajo qeshi se mendoj se po bëja humor. Unë e pyes a është e mundur që në vend që në të rekrutojmë një armatë me përkthyes dhe një batalion me juristë dhe të shpenzojmë dhjetëra miliona euro, për të bërë gati në shqip malin me masat ligjore të BE-së ta bëjmë këtë përmes Chat GPT. Mu përgjigj që më duket e mundur.

Kështu nisi puna me Mirën dhe një skuadër të përbashkët që krijuar me AKSH-in. Në 13 dhjetor në Bruksel kur të mbaroj mbledhja bashke me dilemën greke, unë do ja lë si kartolinë rezultatin e testit të suksesshëm të modelit shqiptarë nëpërmjet inteligjencës artificiale të nderëvendosjes së masave ligjore të BE-së dhe modeli ynë revolucionar këmbë e krye nuk bën thjeshtë përkthim por edhe një sërë shërbimesh të tjera, por në thelb na mundëson një qërim farmaceutik të gjithë thasëve të pafundme të orizit të legjislacionit tonë në fuqi.’- tha Rama./m.j