Biseda e fundit telefonike me Biden/Zelenski i kërkon një gjë të veçantë presidentit amerikan

Kërkesa e Zelensky nuk erdhi me të njëjtin nivel urgjence me të cilën ai u kërkoi udhëheqësve perëndimorë të siguronin armë shtesë dhe ndihmë financiare, tha personi, por ai e bëri atë si pjesë e një përpjekjeje për të rritur dënimin ndërkombëtar të Rusisë, sipas CNN.

Biden nuk ofroi një angazhim të fortë ndaj kërkesës së Zelenskyt, e cila u raportua për herë të parë nga Washington Post.

Zyrtarët amerikanë kanë refuzuar më parë të përjashtojnë shtimin e Rusisë në listën e shteteve sponsorizuese të terrorit, e cila tani përfshin Korenë e Veriut, Sirinë, Kubën dhe Iranin.

“Nuk kam asnjë vlerësim për këtë në këtë moment. Natyrisht, ne po vazhdojmë të shikojmë veprimet në terren dhe veprimet e liderëve”, u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë muajin e kaluar sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki.

Shtimi i Rusisë do të ishte një lëvizje dramatike që do të përshkallëzonte sanksionet ekonomike dhe do të kishte efekte dytësore në vendet që ende bëjnë biznes me Moskën.