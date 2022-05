Në dy vite pandemi, si pasojë e Covid-19 kanë humbur jetën gati 15 milionë njerëz. Shifrat i ka bërë publike ditën e sotme Organizata Botërore e Shëndetësisë ndërsa theksohet se bëhet fjalë për thuajse trefishin e shifrave zyrtare të raportuara prej thuajse 6.3 milionë raste vdekjesh nga koronavirusi.

Llogaritjet e OBSH tregojnë senumri i vdekjeve të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me pandeminë COVID-19, të cilësuara si “vdekshmëri e tepërt”, midis 1 janarit 2020 dhe 31 dhjetorit 2021 ishte afërsisht 14.9 milionë, dhe potencialisht deri në 16.6 milionë.

OBSH llogariti vdekshmërinë e tepërt si diferencë mes numrit të vdekjeve që kanë ndodhur dhe numrit që do të pritej në mungesë të pandemisë bazuar në të dhënat e viteve të mëparshme.

Vdekshmëria e tepërt përfshin vdekjet e lidhura me COVID-19 drejtpërdrejt, për shkak të sëmundjes, ose indirekt – kur njerëzit që vuanin nga probleme të tjera shëndetësore nuk patën mundësi të parandalonin apo trajtonin problemet e tyre sepse sistemet shëndetësore ishin të mbingarkuar nga numri i lartë i pacientëve.

OBSH vuri në dukje se vdekshmëria e tepërt mund të jetë kufizuar nga vdekjet e shmangura gjatë karantinave për shkak të rreziqeve më të ulëta të ngjarjeve, të tilla si aksidentet rrugore ose lëndimet në punë.

Sipas OBSH, shumica e këtyre “vdekjeve shtesë”, 84, janë të përqendruara në Azinë Juglindore, Azi, Evropë dhe tek Amerikat. Vendet me të ardhura të mesme përbënin 81 për qind të vdekshmërisë së tepërt, vendet me të ardhura të larta 15 për qind dhe vendet me të ardhura të ulëta 4 për qind.

“Këto të dhëna kthjelluese jo vetëm që tregojnë ndikimin e pandemisë, por edhe nevojën që të gjitha vendet të investojnë në sisteme shëndetësore më elastike që mund të mbështesin shërbimet thelbësore shëndetësore gjatë krizave, duke përfshirë sisteme më të forta të informacionit shëndetësor,” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, në një deklaratë.

“OBSH është e vendosur të punojë me të gjitha vendet për të forcuar sistemet e tyre të informacionit shëndetësor e për të gjeneruar të dhëna më të mira për vendime më të mira dhe rezultate më të mira”.