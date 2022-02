Presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se Putin kerkoi te rikrijoje Bashkimin Sovjetik dhe eshte nje politikan ambicioz qe nuk e ka nenvleftesuar asnjehere.

“Putini do të jetë një pabesë në skenën ndërkombëtare. Zgjedhja e Putinit për të bërë një luftë krejtësisht të pajustifikueshme kundër Ukrainës do ta ketë lënë Rusinë më të dobët dhe pjesën tjetër të botës më të fortë. Nuk dua t’ia di fare se çfarë thotë.

Askush nuk i priste që sanksionet do të ndalonin sulmin. Ato kërkojnë kohë. Ai e di se çfarë e pret. Nuk do të ndalet vetëm nga sanksionet.

Nuk e kam nënvlerësuar, kam parashikuar pothuajse çdo lëvizje të tij. Ka më shumë ambicie se sa pushtimi i Ukrainës. Ai ka ndërmend të rikrijojë ish-Bashkimin Sovjetik. Ambiciet e tij, janë në kundërshtim me situatën në botë” – tha Biden.

Biden mbeti i palëkundur se sanksionet do të kenë efekt në agresionin rus pasi vendi sulmoi Ukrainën.

“Kjo do ta dobësojë vendin e tij. Ai do të duhet të bëjë një zgjedhje shumë, shumë të vështirë nëse do të vazhdojë të shkojë drejt të qenit një fuqi e dorës së dytë apo, në fakt, të përgjigjet,” tha Biden.

“Nëse ne nuk lëvizim kundër tij tani me këto sanksione të rëndësishme, ai do të inkurajohet,” tha Biden më vonë./m.j