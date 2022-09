Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Vladimir Putin që të mos përdorë armë bërthamore kimike ose taktike në luftën me Ukrainën.

Biden u pyet në një intervistë për CBS Neës se çfarë do t’i thoshte Putinit nëse do të konsideronte përdorimin e armëve.

“Mos. Mos. Mos. Ju do të ndryshoni fytyrën e luftës ndryshe nga çdo gjë që nga Lufta e Dytë Botërore”, tha Biden.

Presidenti amerikan refuzoi të shtjellonte se çfarë do të bënte SHBA nëse Putini do t’i çonte gjërat kaq larg.

“Ata do të bëhen më të pabesë në botë se sa kanë qenë ndonjëherë. Dhe në varësi të masës së asaj që ata bëjnë do të përcaktojë se çfarë përgjigje do të jepet”, tha Presidenti.

g.kosovari