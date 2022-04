Presidenti i SHBA Joe Biden ka dalë në podium në Shtëpinë e Bardhë për të përshkruar planet e tij për të ofruar më shumë mbështetje për Ukrainën.

Ai do t’i kërkojë Kongresit 33 miliardë dollarë ndihmë ushtarake, ekonomike dhe humanitare për të mbështetur Ukrainën “për pesë muajt e ardhshëm”.

Paketa përfshin më shumë se 20 miliardë dollarë ndihmë ushtarake, 8.5 miliardë dollarë ndihmë ekonomike dhe 3 miliardë dollarë ndihmë humanitare, shkruan BBC.

“Ndihma e fuqishme ushtarake e nevojshme”

Ai thotë se është kritike që 33 miliardë dollarë shtesë (27 miliardë paund) në financim që ai propozon të miratohen nga Kongresi sa më shpejt të jetë e mundur.

Biden thotë se mbështetja e Ukrainës “nuk është e lirë”, por SHBA nuk mund të “heshtë”.

“SHBA nuk sulmon Rusinë, por ndihmon Ukrainën”

Presidenti Biden thotë se SHBA-të nuk po sulmojnë Rusinë, por përkundrazi po ndihmojnë Ukrainën të mbrohet kundër agresionit rus.

“Ashtu siç Putin bëri zgjedhjen për të filluar këtë pushtim brutal, ai mund të bëjë zgjedhjen për t’i dhënë fund”, thotë ai.

“Rusia është agresori dhe bota duhet dhe do ta mbajë Rusinë përgjegjëse”.

Ai thotë se pushtimi rus po sjell kosto të jashtëzakonshme njerëzore në dëshmitë e tmerrshme të mizorive dhe krimeve të luftës në zonat që ata përpiqen të kontrollojnë.

“Ndihma ndihmoi në dëbimin e forcave ruse nga Kievi”

Biden thotë se “në sajë të ndihmës që kemi ofruar, forcat ruse u është dashur të tërhiqen nga Kievi”.

Por presidenti amerikan paralajmëron se kjo nuk do të thotë se ushtria ruse nuk do të kthehet. Kjo është arsyeja pse, thotë ai, ndihma shtesë ushtarake dhe financiare është e rëndësishme për Ukrainën.

“Më shumë fonde të nevojshme për të adresuar mungesat e ushqimit”

Biden thotë se nevojiten më shumë fonde për të siguruar rivendosjen e sigurisë ushqimore në Ukrainë. Ai i kërkon Kongresit të miratojë projekt-ligjin e ri sa më shpejt të jetë e mundur për të siguruar që eksportet e grurit të rikthehen.

Biden shton se kjo do të ndihmojë në rivendosjen e sigurisë ushqimore si për amerikanët ashtu edhe për ukrainasit. Ai thotë se kjo do të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e rritjes së çmimeve të ushqimeve.

“Na kanë mbaruar paratë”

Biden thotë se SHBA-ja ka dërguar më shumë se 50 milionë fishekë në Ukrainë, si dhe ka ofruar 10 sisteme anti-blind për çdo tank rus në Ukrainë.

Ai thotë se Shtëpia e Bardhë pothuajse ka shteruar autoritetin “tërheqës” që Kongresi autorizoi për Ukrainën muajin e kaluar.

Duke shpjeguar propozimin e tij për Kongresin, Biden thotë: “Në thelb ne jemi pa para – kjo është arsyeja pse sot, për të mbështetur Ukrainën, unë po i dërgoj kongresit një kërkesë buxheti shtesë për të mbajtur armët dhe municionet të rrjedhin në Ukrainë dhe të vazhdojë dërgimin e ndihmës ekonomike dhe humanitare.

“Ky financim adreson nevojat e ushtrisë në muajt kritikë në vijim dhe fillon kalimin në simptoma afatgjata të sigurisë për të penguar agresionin rus.”

“Rusia po përdor energjinë si armë”

Biden thotë se pavarësisht pretendimeve të Rusisë se është një burim i besueshëm energjie për botën, “veprimet e tyre ndaj Polonisë dhe Bullgarisë tregojnë të kundërtën”.

Ai i referohet njoftimit të djeshëm se gjiganti rus energjetik Gazprom ka ndërprerë gazin për të dy vendet.

Kjo, thotë Biden, tregon se Rusia po përdor energjinë “jo vetëm si një mall, por si një armë”.

“Ne nuk do ta lejojmë Rusinë të frikësojë dhe shantazhojë rrugën e tyre për të dalë nga ato sanksione”, shton ai.

“Rusia nuk duhet të bëjë ‘komente boshe’ për armët bërthamore”

Duke iu përgjigjur komenteve të Rusisë rreth mundësisë që lufta në Ukrainë të përshkallëzohet në një konflikt bërthamor nëse Perëndimi vazhdon të mbështesë Kievin, presidenti amerikan Joe Biden thotë se ky është “një reflektim i dështimit të Rusisë”.

Biden thotë se komentet e Rusisë e shqetësojnë atë “sepse kjo tregon dëshpërimin e Rusisë”. Por, presidenti amerikan shton: “Askush nuk duhet të bëjë komente boshe për përdorimin e armëve bërthamore”.

“Armatosja e Ukrainës është një çmim i vogël për t’u paguar”

“Agresioni nuk do të fitojë, kërcënimet nuk do të fitojnë,” shton Biden.

Ai thotë se lufta në Ukrainë ka paraqitur një problem serioz, por edhe një mundësi të madhe për të penguar luftërat e ardhshme.

“Të gjitha këto veprime kanë të bëjnë me të vërtetën – investimi në lirinë dhe sigurinë e Ukrainës është një çmim i vogël për të paguar për të ndëshkuar agresionin e Rusisë për të zvogëluar rrezikun për konfliktin e ardhshëm.”

Ai përfundon me një “mesazh të pagabueshëm për Putinin: Ju kurrë nuk do të keni sukses të dominoni Ukrainën”.

“Ne jemi të përgatitur për çdo gjë që bën Rusia”

Pas përfundimit të fjalimit të tij, Biden është pyetur nga gazetarët.

Ai është pyetur nëse SHBA-ja është tani në një “luftë me prokurë” me Rusinë dhe sa i shqetësuar është se si mund të përgjigjet Kremlini.

Biden thotë se “ne jemi të përgatitur për çdo gjë që ata bëjnë”. Rusia ka sugjeruar në mënyrë të përsëritur se mbështetja e Perëndimit për Ukrainën – veçanërisht me ndihmën ushtarake – përbën një luftë prokure.

“SHBA mund të devijojë shitjen e gazit natyror për të ndihmuar Poloninë dhe Bullgarinë”

Gjithashtu në sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve, Biden deklaroi se në një përpjekje për të ndihmuar Poloninë dhe Bullgarinë – pasi Rusia ndërpreu furnizimin me gaz ndaj tyre dje – SHBA do të punojë me aleatët dhe mund të devijojë shitjen e gazit natyror tek ata.

Ai thotë: “Polonia tregoi rezerva të konsiderueshme gazi, ashtu si Bullgaria, por jo aq shumë.

“Ne kemi punuar me aleatët nga Japonia dhe mund të devijojmë shitjen e gazit natyror nga ato vende në Poloni dhe Bullgari.

“Kjo është gjithçka që mund të them tani.”/m.j