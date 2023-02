Sali Berisha është në një ofensivë të hapur kundrejt dy diplomatëve të lartë në Shqipëri, ku akuza të forta ka hedhur mbi atë amerikane, Yuri Kim si edhe atë britanik, Alastair King-Smith.

Çështja Berisha-Kim është e njohur prej kohësh tashmë, me deklarata reciproke, të cilat kulmuan në vitin 2021 me shpalljen e ish-kryeministrit si “non grata” nga Departamenti amerikan i Shtetit e të cilat vijuan më pas, sa i takon pretendimeve të Berishës për lidhjet që Kim ka me pushtetin në Tiranë.

Gjatë një interviste në televizionin “A2 CNN” Berisha e ka lidhur figurën e Kim edhe me Charles McGonigal, një ish-zyrtar i lartë i FBI-së, i cili ndodhet nën akuzë për lidhje me një oligark rus dhe deklarime të rreme në SHBA, ku janë zbuluar edhe takime që ky i fundit ka pasur me kryeministrin shqiptar, Edi Rama.

Për Berishën, Kim është “një motër siameze” e McGonigal, e cila për qëllim, ka pasur rrëzimin dhe zhbërjen e opozitës shqiptare.

“Kam me qindra fakte për këtë dhe unë jam sot këtu për t’u rikujtuar shqiptarëve se shpallja non e Sali Berishës, të cilin e kam deklaruar si një vendim të bazuar në lobim korruptiv të Edi Ramës e Soros. Nuk besoj se ka shqiptar që nuk i di përpjekjet antikushtetuese e antiligjore, antidiplomatike të guvernatores Yuri Kim, njeriun që ajo donte kryetar opozite për të vendosur në kontroll të plotë opozitën e një vendi, e cila tani hesht.

Kim hesht, sepse është sjellë si motër siameze me McGonigal, ashtu siç u korruptua McGonigal dhe u angazhua me fuqinë e postit të tij kundër opozitës po kështu u korruptua zonja Kim dhe u angazhua në luftë të turpshme dhe pa princip për të shkatërruar opozitën shqiptare. E kam denoncuar me kohë, po kështu u korruptua zonja Kim dhe u angazhua në luftë të turpshme ëpr të shkatërruar opozitën shqiptare.

Duke mos paraqitur dot shqiptsrëve dhe komunitetit ndërkombëtar qoftë edhe një provë të vetme, kur opozita ishte dhe është popullata më proamerikane, i tregoi barin, i bëhej thirrje për të mos votuar këtë apo atë. Kur emisarë vinin dhe thoshin se kishin dosje për t’ua sjellë”, tha Berisha.

Pas ambasadores amerikane Yuri Kim, Berisha targeton një tjetër përfaqësues diplomatik të njohur, ambasadorin e Britanisë së Madhe, Alastair King-Smith që cilëson si protagonist i të njëjtës skeme kundër tij.

“I njëjti skenar me Alastair King-Smith, i cili edhe këto ditë mbledh gazetarët duke i thënë si një aventurier ri dy shekujve me parë se kush duhet të jetë dhe kush nuk duhet të jetë në politikën shqiptare. Ai në fakt ndan shumë gjëra me Erion Veliajn dhe Lulzim Bashën. Ai është.

Unë nuk kam interesa personale, por kam interesat e vendit tim, nuk pranoj që një ambasador të sillet këtu sikur kjo është një koloni e vendit të tij, ky është vend sovran. Unë garantoj se me qëndrimet e tij, me mbështetjen pa kusht qe i ka dhënë këtij regjimi, është një shkak, ndoshta jo kryesor por i përfillshim i vrasjes së shpresës dhe largimit të shqiptareve nga vendi i tyre”.

