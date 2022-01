I pezulluar nga Kryesia e PD-së, Edi Paloka, deputet dhe ish-nënkryetar i kësaj force politike, ka bërë reagimit e tij të parë, që në fakt i drejtohet kolegëve dhe jo Lulzim Bashës.

Në postimin e tij të gjatë në rrjetet sociale, Paloka ka ngritur një seri pyetjes për deputetët që janë në krahë të Bashës, dhe pyetjet që ata duhet ti bëjnë vetes dhe kryetarit aktual të partisë.

Sipas Palokës, të gjithë deputetët që sot i dalin në mbrojtje Bashës, duhet që më së pari të përfaqësojnë interesat e demokratëve që i kanë votuar në zgjedhjet e 25 Prillit. Paloka shton se e gjithë kjo krizë në PD ka ndodhur për shkak të frikës së Lulzim Bashës për tu votëbesuar nga anëtarësia.

”Ju keni mundesi te zgjidhni se ne cilin krah do qendroni! Do qendroni ne krah te atij qe me mercenare e police te Rames dhunoi demokratet duke u pozicionuar perfundimisht ne krahun e kundershtareve te tyre, apo ne krahun e shqiptareve e demokrateve qe ju votuan? Zgjedhja eshte e juaja! Koha eshte e shqiptareve qe kerkojne ndryshim”, mbyll reagimin e tij ndaj kolegëve Paloka.

Postimi i plotë i Palokës:

Kolege deputete! Pas situatës se krijuar ne PD ju keni sot përgjegjësi te madhe per fatin e atyre qe ju kane votuar, sepse fati i PD lidhet direkt me fatin e tyre dhe te shqiptareve ne pergjithesi! A e dini ju se nga kush jeni votuar dhe keni ato mandate perfaqesimi sot? A e dini ndaj kujt detyroheni e keni pergjegjesi?

Jeni votuar ne rradhe te pare nga demokratet. Jeni votuar nga ata qe me vullnetin e tyre mblodhen Kuvendin e 11 dhjetorit. Jeni votuar nga ata qe me 18 dhjetor moren pjese masivisht ne referendumin per ratifikimin e vendimeve te Kuvendit. Jeni votuar nga ata qe me 8 janar kerkuan te hynin ne shtepine e tyre por me kerkese te Bashes e urdher te Rames jo vetem ju mbyllen dyert por dhe u dhunuan.

Kush mendon se e ka mandatin prej mercenareve te Bashes apo banditeve me uniforme te Rames, le te vazhdoje te qendroje ne krah te tyre. Po ne se ka mes jush nga ata qe i dhimbset PD dhe ndjejne pergjegjesi per ata qe i kane votuar, nuk mund te ulni koken e te heshtni sot apo ca me keq te perdoreni shemtuar nga ai qe po tregon cdo dite se eshte gati te bej cdo gje per te mbrojtur interesin dhe karrigen e tij ne opozite.

Pse nuk i beni disa pyetje vetes po edhe Bashes ? Pyeteni Bashen se pse nuk e pranon voten e demokrateve si zgjidhje ? E nuk e kam fjalen vetem per vendimet e Kuvendit te 11 dhjetorit apo te Referendumit te 18 dhjetorit. Pse nuk ka pranuar kurre e nuk pranon te votebesohet me asnje menyre nga demokratet si forma e vetme per te zgjidhur krizen , shkaktar i se ciles eshte ai vete?

Pse eshte gati te fshihet , te mbylle e bunkerizoje seline, por te mos votohet ? Pse hedh miliona per te mbyllur me hekur shtepine e demokrateve , e nuk pranon te votohet?!

Pse ju kerkon ju deputeteve te PD te ktheheni ne mburoja te gjalla per te ?! Pse eshte gati tju sakrifikoje ju e te helmoje demokratet me gazin e Rames vetem qe mos shkoj te votohet? Pse eshte gati edhe ta shkaterroje PD ?! Pse i duhet nje vule e disa zyra te uzurpuara , nen mbrojtjen e policise se Rames , kur demokratet i ka perzene?!

Pyeteni se keni pergjegjesi, nuk jeni pupacet e tij .

Ai qe thote se Berisha kerkon ta kthej PD ne bunker te tij , po nderkohe eshte fshehur e mbyllur vete pas dhjetra dyersh te blinduara, per te mos u ballafaquar me antaret e PD.

Ai qe ju thote se Berisha po perdor demokratet per hallet e tij , po ne fakt ju perdor juve si kukulla e mburoje qe te vazhdoje bizneset e tij me Ramen.

Nuk mori Sali Berisha asnje nga ne ne telefon ti lutej apo ca me keq ta urdheronte qe ti dilnim “ne mbrojtje” sic ben Basha me ju.

Ne fakt jemi ne , e jane antaret e thjeshte te PD, qe e kerkuan , se kane nevoje per Berishen ne nje moment delikat kur PD shkon humbje pas humbjesh!

A e shihni qe Basha ka marre e po perdor shemtuar gjithe veset , hilet e truket e Rames per te mbajtur karrigen kunder vullnetit te shumices se antareve te PD ? A e shihni qe genjen njesoj si Rama e nuk skuqet?

Nuk po blindohet selia thonte pa pike turpi vetem pak dite me pare, kur te gjithe e dinim se cpo ndodhte atje.

“Dyert e PD jane te hapura “ deklaronte megjithese perpara mediave disa here, jo vetem antare te thjeshte po dhe deputetet nuk hynin dot ne seli !

“Jam per bashkimin e gjithe demokrateve” -thote dhe behet cdo dite e me qesharak me “perjashtimet” e tij . Ai qe akuzon Berishen si komunist, e qe reklamohet si politikan perendimor , vetediskretitohet cdo dite ! As enveri nuk ka gjetur kaq armiq njeheresh ne kohen e tij. Mbledh ca njerez qe ju bashkelidh vete nga nje ofiq, i mban deri ne 3 te nates dhe pastaj shpall se “Perjashtoi” PD nga PD…Qesharak deri ne dhimbje ! Mire qe nuk perjashtoi dhe Teng Hsiao Ping-un pas vdekjes nga Partia Komuniste e Kines se aq tager ka dhe te perjashtoje njeri nga PD !

Deputete te PD, pyeteni veten; kujt i duhet nje kryetar dhe ca deputete te mbyllur ne nje seli te blinduar qe e mbron me gaz e police Edvin Rama?

Keni menduar te dilni ne baze?

Edhe ne rruge do ju vij turp te dilni ne se pranoni te perdoreni nga Basha e Rama. Si do shkoni ne zonat tuaja tek demokratet ? Votat e kujt do kerkoni , apo do ju a jap Edvini me policet e tij?

Po ne Parlament si do e beni opoziten ?! Mendoni pak , kur te duhet te dilni ne Parlament e te sulmoni Ramen si opozitare. E dini si do ju pergjigjet ?

“Mor lul po ti me keta te tjeret, po me qaje ne telefon qe te te sillja policine e krimit e te te shpetonte nga demokratet…!”

Do pranoni te beheni me qesharake se “kerperata” e jenisheri ne Parlament( se dhe ata ne fakt deputete te Lulit ishin)?

Nuk po ju them rreshtohuni pas Berishes , po tregohuni dinjitoz ne qendrimet tuaja se jeni deputete e perfaqesues .

Kerkojini Lulit te pranoj minimalisht te gjykohet me voten e demokrateve, ai dhe kushdo tjeter. Te gjithe ne.

Po nuk pranon , sepse ai qe paturpesisht deklaron se ka 99,99% te votave te demokrateve, e di shume mire qe realisht as 5% nuk merr sot brenda PD e ca me pak po u votua ne popull. A ka nga ju prej atyre qe besojne vertete se Berisha paska qene arsyeja qe PD nuk ka fituar ne keto vite e tani qe u largua Berisha, do fitoje luli ?!?! As pragun per te hyre ne Parlament nuk e kap.

Atehere pyeteni veten ju deputete te PD, pse i duhet te mbaj me policet e Rames vulen dhe karrigen e “kryetarit” te opozites? Kujt i sherben nje parti qe as pragun per te hyre ne Parlament nuk e kalon po te votohet sot me vulen e Bashes e jo me te mendoj te vij ne pushtet?

Juve nuk besoj. Demokrateve te thjeshte jo e jo. Atehere pse i duhet Bashes ?! Gjykojeni vete !

Ne se dikush nga ju e ndjen se i detyrohet per futjen ne liste , thjeshte gabon. Sidoqofte sot jeni deputete me voten e demokrateve dhe keni pergjegjesi ndaj tyre, po keni dhe nje dinjitet tuajin per te ruajtur (kush e ka) . E ne se ndonjeri mendon se duke treguar “besnikeri” ndaj Bashes do kete te pakten mirenjohjen e tij ( se te ardhme politike as behet fjale) le te gjykoje pak : ky qe u tregua mosmirenjohes e shiti Sali Berishen, sa i duhet tju shese juve…?

Une jam i bindur qe secili prej jush , po te gjendej ne situate te tille , do tregohej me dinjitoz se ish-kryetari .

Pse ai qe ka pergjegjesi shumefishe e hodhi dinjitetin ne plehra ? Sigurisht shume te forta duhet te jene arsyet ! Po ato jane te tijat e jo te demokrateve.

Ju keni mundesi te zgjidhni se ne cilin krah do qendroni! Do qendroni ne krah te atij qe me mercenare e police te Rames dhunoi demokratet duke u pozicionuar perfundimisht ne krahun e kundershtareve te tyre, apo ne krahun e shqiptareve e demokrateve qe ju votuan? Zgjedhja eshte e juaja! Koha eshte e shqiptareve qe kerkojne ndryshim!/m.j