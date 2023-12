Në një bashkëbisedim me qytetarët nga Gjirokastra, kreu i PD së Rithemlimit, Sali Berisha është ndalur te aksioni opozitar që do të përshkallëzohet duke e nisur nga kjo e hënë me mosbindje civile, që do të shtrihet nga Parlamenti në të gjithë vendin.

Berisha tha se ingranimi i opozitës në këtë lëvizje shënon një pikë kthese vendimtare për Partinë Demokratike dhe fatin e demokracisë në Shqipëri, duke kërkuar nga qytetërt mbështetje maksimale për protestat.

“Kthesa që kërkohet nga ne, nga çdo demokrat dhe demokrate, ka të bëjë me misionin e ri që duhet të marrë përsiper PD, të përmbysë me të gjitha mjetet e mosbindjes civile, atë që erdhi me termin Rilindje në vitin 2013 dhe u vërtetua si një revansh primitiv hakmarrës ndaj demokracisë dhe përfundoi në një diktaturë bande. Sot, ne mblidhemi këtu në një moment kur Shqipëria sundohet nga një regjim, ku krimi vendos kudo, e në të cilin krimi shndërrohet në votë dhe vota shndërrohet në krim. Ndaj dhe sot lypset kthesa. Sot pritet vendimi ynë. Sot jemi në sheshin e betejës për t’i thënë hajdutit se ti votën e vjedhur nuk do e gëzosh kurrë. Përndryshe, në qoftë se ne nuk bëjmë këtë, firmosim për pushtetin e tij edhe në vitin 2040. Ne do ngrihemi në një mosbindje civile dhe do të rrëzojmë këtë armik të egër. Pra, këtë betejë e kemi betejë për ekzistencën e demokracisë. Këtë betejë e kemi betejë për lirinë e votës”, tha Berisha.

Më tej ai u ndal te rezultatet e Censit2023 që ka nisur nga INSTAT prej disa muajsh, duke nënvizuar se shifrat janë katastrofike pasi tregojnë se popullsia e vendit është tkurrur në vetëm 1 milionë e gjysmë shqiptarë.

“Ne jemi i vetmi vend ku të ardhurat e qytetarëve zvogëlohen nga viti në vit. Të ardhurat kombëtare rriten, oligarkët pasurohen dhe kalojnë në stratosferë me miliardat e tyre, pensionistët numërojnë kafshatën. Të rinjtë marrin rrugët e botës. A e dini çfarë ka ndodhur me censusin e fundit? Ka tre-katër muaj që ka përfunduar, rezultatet janë katastrofike. Rezultatet e para ishin 1 milionë e gjysmë shqiptarë Çfarë po bën zotëria, po merr regjistrat e gjendjes civile dhe po i kalon në census. Kur Europa thotë se nga viti 2014 gjer sot kanë ardhur në territorin e saj 1.1 milionë shqiptarë si emigrantë ose azilantë, llogariteni vetë sa jemi ne sot. Dërgon ekipe për të bërë verifikime në qyteza, qytete, fshatra, i dalin të njëjtat rezultate. Mijëra banesa bosh, fshatra të shkreta, lagje të boshatisura nga shqiptarët”, deklaroi Berisha./m.j