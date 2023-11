Sali Berisha ka shkuar sot sërish tek dera e Kuvendit, por pa zbuluar nëse ka në plan të dalë në dritare më pas apo jo.

Megjithatë ai ka komentuar marrëveshjen Rama-Meloni për emigrantët.

Sipas Berishës, Rama s’ka legjitimitet të firmosë asnjë marrëveshje.

“Ai është person në hetim ndërkombëtar. Ndaj i them zonjës Meloni se firma s’ka asnjë vlerë. Por Rama i do emigrantët që të ushqejë bandat e tij me trafiqe” – tha Sali Berisha.

/a.r