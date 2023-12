Juristi Çlirim Gjata tha në “Now me Erla Mëhillin” se ka qenë Sali Berisha ai i cili nuk donte një protestë shumë të fuqishme, ndaj nuk ia vlen të merremi me deputetët që ishin apo nuk ishin.

Sipas tij duke u marrë me këtë lloj analize të protestës, heqim vëmendjen nga problemet kryesore, të cilat sipas tij janë shumë më të rëndësishme.

“Një gjë është për t’u thënë, ka qenë vetë zoti Berisha që nuk donte një protestë shumë të fuqishme, pikërisht se bëhej fjalë për atë. Ka qenë një këmbëngulje jashtëzakonisht e madhe.

Do e bëjmë këtë protestë, po të ishte do dërgonim anëtarë në komisionin e mandateve do kërciste edhe ndonjë libër kokës se e meritonin disa. Për atë cinizëm që është bërë i para ‘90 me termat që përdornin. Të merremi me kë ishte dhe s’ishte është të heqim vëmendjen nga lajmi kryesor”,-tha Çlirim Gjata./m.j