Sali Berisha paralajmëroi protesta për largimin e qeverisë. Në konferencën e përjavshme për shtyp, kreu i PD-së, tha se afera e inceneratorëve është e tillë që rrëzon qeveri, dhe nëse qeveria qëndron, kjo ndodh për shkak të dobësisë së opozitës.

Berisha tha se për këtë arsye do u drejtohet shqiptarëve. I pyetur se kur do të nisin këto protesta, Berisha tha se do të ketë negociata me forca të tjera politike opozitare.

Pyetje: Si po përfitoni për të rrëzuar atë që keni thënë prej kohësh, qeverinë Rama?

Sali Berisha: Pyetje e drejtë. Ne e kemi trajtuar këtë temë me seriozitetin dhe vërtetësinë më të madhe. Është e domosdoshme që t’u drejtohemi shqiptarëve. Në asnjë vend të botës një qeveri që ka kryer këtë nuk qëndron dhe nëse qëndron, qëndron për dobësinë e opozitës. Prandaj ne do u drejtohemi shqiptarëve.

Pyetje: Si?

Sali Berisha: Do u drejtohemi shqiptarëve për të kërkuar largimin e kësaj qeverie me protesta. Kjo është një aferë e tmerrshme. Nuk ka shoqëri që mund ta tolerojë këtë aferë.

Pyetje: Kur nisin?

Sali Berisha: Do të jenë negociata me opozitën. Do të bëhen negociata me forca të tjera politike opozitare, por kjo nuk mund të kapërcehet.

