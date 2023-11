Avokati Romeo Kara tha në Report Tv se Sali Berisha nuk mund t’i shmanget përballjes me drejtësinë. Kara tha në emisionin ‘Pa Protokoll’ se “do ta marrin për veshi dhe do ta çojnë në SPAK. Ish-kryeministri Sali Berisha refuzon të njihet me masën e sigurisë dhe nuk është paraqitur asnjëherë në SPAK për t’u njohur me masën detyrim paraqitjeje.

“Ata s’kanë vajt ta marrin. Do shkojë atje në gjykatë, s’ka ku të shkojë. I kanë lënë gjykatëse femra. Ato femra do e marrin për veshi dhe do e çojnë atje. Vetëm të shkojmë të ndryshojmë kodin e procedurës e ti themi me megafon po të kërkon gjykata. Ca do ai që të shkojë në gjykatë. Nuk është shuar masa. Ai person ka futur në ngërç veten e vet, Shqipërinë, politikën dhe procesin”, tha Kara./m.j