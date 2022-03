Sali Berisha ka rinisur serinë e Foltoreve për të takuar demokratët dhe këtë herë u ndal në Tepelenë.

Ai tani flet me një gjuhë për bashkim të opozitës. Pas largimit të Lulzim Bashës dhe regjistrimit të statutit të 11 dhjetorit, lideri historik nga Tepelena u kërkoi demokratëve që t’i lënë mënjanë hatërmbetjet me njëri-tjetrin, pasi në këto momente duhet të jenë bashkë për të protestuar kundër qeverisë së Edi Ramës.

“PD siç ka nevojë zogu për ajrin ka nevojë për bashkinë e saj. Çdo anëtar të lërë mënjanë çdo zemerthyerje. Sa më shpejt të mbushim rrugët dhe sheshet kundër kërtij regjimi që duhet ti ketë orët e numëruara”.

Pavarësisht kërkesës së drejtëpërdrejtë të Enkelejd Alibeaj për t’u larguar në të njëjtën mënyrë si Basha, Sali Berisha nuk e ka në plan të afërt të heqë dorë nga vendimmarrja në PD.

“Me ty non grata nuk fiton PD thotë dhe duhet të japësh dorëheqjen. I them edhe në 1997 nuk kishte njeri që besonte se ne do të fitonim por ja që fituam”. deklaroi Berisha nga Permeti.

Lideri i demokrateve e ka fjalen per vitin kur dogji Shqiperine per shkak te rrezimit te firmave mashtrusese piramidale, hapjes se depove te armatimit te ushtrise dhe sulmit ndaj per te shtypur Jugun, ku gati e coi vendin ne lufte civile. Por asnjehere lumi nuk kalon ne te njejta brigje sa here qe ndryshon shtratin pas shirave.

Berisha e pranoi që kjo nuk është hera e parë që dikush i kërkon të largohet nga politika. Ka ndodhur edhe vite më parë nga ndërkombëtarët./m.j