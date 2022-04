Kryeministri Edi Rama në përfundim të mbledhjes së Kryesisë ka bërë ironi me Komisionin e Rithemelimit duke thënë se nuk e di se çfarë është, teksa pati edhe një mesazh për Sali Berishën dhe ata që e ndjekin nga pas.

“Ça është ky Komisioni i Rithemelimit? Nuk kam parë në ndonjë flet votimi subjekt, Komision Rithemelimit. Shtëpia e Lirisë, e kujt lirie?

Me botën e përtejme ne nuk kemi asnjë lidhje dhe as nuk negociojmë e as nuk diskutojmë, dhe atyre që gabimisht kujtojnë se përfaqësuesi i botës së përtejme është gjallë, se gjallimi fizik është tjetër dhe gjallesa politike është krejt tjetër dhe nuk është koha e atyre që e ndjekin për ta turpëruar Shqipërinë në këtë farë feje, edhe pse janë një pakicë që rrudhet nëse do të shkojnë nga pas botës së përtejme”, tha Rama./m.j