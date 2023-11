Dhe do të të vijë radha. Pjerin do të të vijë radha, mbaje mend këtë që po të them. Ai këtu është një Edi Ramë miniaturë. Edi Ramë më të keq pas Enver Hoxhës, kombi nuk ka pasur ndonjëherë. Jo se e them unë, po për të zezat që i bën këtij vendi”, tha Berisha./m.j