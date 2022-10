Sot në studion e Faxnews, në emisioni “Me Xhaxhiun” ka qenë i ftuar anëtari i Këshillit Kombëtar të PD Aleksandër Biberaj, për të folur për situatën në kampin blu.

Ai tha se priste që shtatori do të ishte muaji i protestave, dhe Partia Demokratike, Partia e Lirisë dhe forca të tjera opozitare duhet të kishin punuar për këtë gjë.

Ai tha se Rama nuk rrëzohet me protesta por i hapet rruga zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Biberaj: E njoh shumë mirë edhe doktor Berishën. E verteta është që ka një ngerc, u bë shumë reklamë për protestat, u karikuan qytetarët, situata ka shkuar shumë keq dhe kisha menduar që shtatori të ishte muaji i protestave. Pushime nuk mund të ketë për politikën, sidomos një opozitë në kushte të vështira,e cila është futur për të fituar zgjedhjet dhe nuk është lejuar rotacioni politik. Edhe sekonda do të dukej shumë. Nuk kam ndonjë afeksion për pushtetin, por mendoj se PD dhe PL duhet të organizonin protesta të fuqishme me moton: nuk duhet të kthehemi në shtëpi pa përmbysur Edi Ramën. E pashe të arsyeshme futjen e aksionit politik, Këshilli Kombëtar e mirëpriti.

Pse mendoni së Rama do largohet me protesta?

Unë nuk them se vijmë me protesta, ne e rrëzojme me protesta dhe vijmë në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Rama ta blen votën në shtëpi, ta sjell administratën. Ky është një sistem manipulues i tmerrshëm. Duhet rrëzuar kjo qeverisje që të kemi zgjedhje të lira.

Pse opozita nuk po arrin të krijojë frymë?

Mungon fryma se opozita drejtohet nga personalitete, por kanë pasur një konsum nga qendrimi i gjatë në pushtet. Ne bëm një aksident politik 10 vjecar me Bashën, që ishte i provuar, si ministër i dështuar .