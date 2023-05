Sali Berisha shprehet i bindur se nëse nesër do të zhvillohen zgjedhjet, bashkitë që ata nuk fitojnë, nuk numërohen as me gishtat e 2 duarve. Domethënë nga 61 që janë gjithsej, Berisha dhe Meta presin të fitojnë

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Berisha thotë se këtë bindje të tij e bazon në sondazhe.

Sali Berisha: Në qoftë se nesër do të zhvilloheshin zgjedhjet, unë mund të them se as me gishtat e 2 duarve, nuk numërohen bashkitë që nuk fitojmë, në qoftë se do të zhvilloheshin nesër.

Blendi Fevziu: Domethënë që PS-ja do të marrë deri në 10 bashki dhe ju do të merrni 51?

Sali Berisha: PS-ja po reduktohet në rezultatin e Partisë së Punës.

Andi Tela: Po nëse kjo që sapo thatë nuk ndodh?

Sali Berisha: Nuk ka nëse nuk do të ndodhë, kjo do të ndodhë. Unë kam ardhur këtu me të dhëna të plota ta sondazheve direkte me call center, qoftë dhe botën dixhitale.

/a.r