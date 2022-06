Shqipëria dhe Letonia kanë nënshkruar narrëveshje në fushën e mbrojtjes gjatë ministerialit të NATO-s.

Marrëveshja mes dy vendeve do të rrisë bashkëpunimin dhe disa prej trupave shqiptarë do të kontribuojnë si pjesë e grup-batalionit të NATO-s.

“Marrëveshja në fushën e mbrojtjes ndërmjet Shqipërisë dhe Letonisë e nënshkruar gjatë ministerialit të Mbrojtjes së NATO, do të rrisë më tej bashkëpunimin me vendin balltik, ku prej disa vitesh trupat tanë kontribuojnë si pjesë e grup-batalionit të NATO-s.”– shkruan ministria i Mbrojtjes, Niko Peleshi.

Nderkohe qe Berisha vetem disa minuta me pare kishte akuzuar publikisht kryeministrin Edi Rama se kishte shmangur ministrin e Mbrojtjes nga vizita e ne Kiev, ndersa Peleshi vijon te jete ne ministerialin e NATO-s dhe duke nenshkrua marreveshje per mbrojtjen, pikerisht me nje nga vendet qe kercenohet nga Rusia, Letonine./m.j