Gazment Bardhi dhe Sali Berisha lanë pas krahëve akuzat e rënda që kanë artikuluar ndaj njëri tjetrit për dy vite me radhë në takimin e zhvilluar ditën e djeshme, me në krah deputetët që i kanë ndjekur pas dhe katër aleatë. Analisti Ergys Mërtiri i ftuar në “Sot Live në Shqipëri” në Report Tv tha se ky ‘bashkim’ është pa sens dhe nuk e shpëton dot PD-në. Mërtiri shprehet se pas dorëheqjes së Bashës, nga drejtimi i PD-së, Bardhi kishte ambicie për të marrë drejtimin e partisë. Me rikthimin e Bashës, sipas Mërtirit, kjo ambicie e tij është e parealizueshme, prandaj tashmë gjendet jashtë çdo mundësie për të pasur një rol në politikë, duke u përplasur te Berisha.

“Zoti Berisha ka vënë një kusht se bashkohem me këdo përvveç zotit Basha dhe Alibeajt. Ajo po përpiqet të bëjë opozita është që të prodhojë fytyrën e saj të ardhme atë që do të krijojë në vitet në vazhdim. Po përpiqet të ftojë njerëz të rinj të vërë në funksion strukturat. Duhet të kuptojmë një gjë se prej një viti Bardhi ka ushqyer iluzionin se ai do të marrë PD. Prej një viti ka qenë e penguar që të bëjë organizim për shkak se grupi i Bardhit ka sabotuar mbledhjet e kryesisë të grupit parlamentar. Ata e kanë penguar PD të forcohet sepse mbledhjet e forcojnë, fushatat e forcojnë. Pra me sa duket Bardhi ka dashur të marrë PD-në dhe në momentin që kjo ju bë e pamundur ka dashur të dalë jashtë.

Alibia e tij për bashkim është pa sens, opozita nuk mund të bëhet e fortë përse bashkohen kalbësirat me njëri tjetrin. Opozita forcohet me njerëz të ndershëm me moral. S’mund të forcohet opozita kur kemi dy palë që janë rrahur me shkopinj, kjo është imorale. Opozita bëhet e fortë kur bëhet e besueshme. Nuk bëhet e besueshme me palë që bashkohen por që nuk kanë lënë gjë pa thënë për njëri tjetrin”.