Komisioni i Rithemelimit në Partinë Demokratike nëpërmjet zëdhënëses Floriana Garo, i ka kthyer përgjigje deklaratave të bëra më herët nga selia blu.

Kështu në një reagim për mediat, Komisioni thotë se “e mirëkuptojmë mllefin e Lulzim Bravës ndaj votës së lirë që ka zëvendësuar zarfat dhe pazaret, por koha kur kandidatët caktoheshin nga zarfet dhe zgjedhjet shiteshin për pazare ka marrë fund”.

“Sot, për herë të parë demokratët zgjodhën të lirë kandidatët me të cilët do të përfaqësohen denjësisht në zgjedhjet e 6 Marsit. Në ndryshim nga kandidatët e pengut të Edi Ramës kandidatët fitues paraqiten me dinjitet para qytetareve si produkt i një procesi të lirë e të ndershëm. Vetëm të bashkuar do të risjellim shpresën dhe fitoren!”, thuhet në reagimin e Komisionit të Rithemelimit.

/a.r