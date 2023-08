Qyteti i një mbi një dritareve, ngritur buzë lumit Osum rreth 2400 vjet më parë, çdo vit tërheq me historinë dhe arkitekturën e tij mijëra turistë vendas e të huaj.

Kryetari i bashkisë së Beratit, Ervin Demo, në një intervistë për ATSH-në theksoi se “këtë vit kemi një rritje rreth 50% në krahasim me vitin 2022, ku periudha janar- korrik 2023 numëron rreth 400,000 mijë turistë vendas e të huaj”.

“Rreth 80% e turistëve në Berat vijnë nga vendet e huaja, kryesisht Evropa, por edhe Azia , SHBA , Kanada dhe Australia. Gjermanët, polakët, spanjollët, francezët, austriakët, italianët janë në top listën e turistëve të huaj’, tha Demo.

Berati ka një sërë pikash turistike që zgjojnë interesin e turistëve, u shpreh Demo, disa rej të cilave janë :Qendra Historike e qytetit, Kalaja, Gorica Mangalemi qe kanë pasuri UNESCO, Muzeu Ikonografik Onufri, Qendra Mesjetare, objektet e kultit Bizantin dhe Xhamitë e vjetra të periudhës Otomane.

Por, vitet e fundit turistët po preferojnë edhe atraksionet e eko-turizmit, fshatrat turistik Roshnik, Sinjë , Drobonik, kantinat e verës, aktivitetet rafting në Lumin Osum, ngjitje në malin e Tomorit, hedhje me parashuta nga Mali Shpirag, kanoe në liqenet e Tomorit, ecje me biçikletat malore në rrethinat e Beratit, vizitë në Kanionet e Osumit, pjesëmarrje në turret e gastronomisë në agrobizneset në fshatrat turistikë etj.

Pyetjes se çfarë ka bërë bashkia për promovimin e këtyre pikave turistike, Demo tha se “në aspektin e shërbimeve, kemi përmirësuar ndjeshëm promovimin e Beratit si një destinacion i rëndësishëm i turizmit ndërkombëtar, duke përgatitur një paketë të plotë brandimi dhe marketing të qytetit, website, rrjete sociale, aplikacione mobile, broshura informative, informacionin që jepet në zyrën e Info Point Turistik të bashkisë.

Gjithashtu, shtoi Demo, kemi ndërmarrë një fushatë të gjerë promovimi të bizneseve turistike, duke nxitur edhe krijimin e një rrjeti të aktorëve lokale për menaxhimin e destinacionit dhe koordinimin për përmirësimin e shërbimeve turistike.

Sa i përket masave të marra nga bashkia për mbarëvajtjen e sezonit turistik, Demo u shpreh se “bashkia ka përgatitur një plan të detajuar masash për sezonin turistik, i cili parashikon shërbimet e shtuara në lagjet muzeale dhe në gjithë zonën që frekuentohet nga turistët”.

“Pastrimi, gjelbërimi, ofrimi i informacionit në Info Point të Bashkisë Berat, rregullimi i transportit nëpërmjet Terminalit të autobuzave në periferinë e qytetit, ofrimi i parkimit nëntokësor në Qendrën e Qytetit, me një kapacitet 200 mjete, është duke u ndërtuar parkim i dedikuar edhe në lagjen Goricë”, tha Demo .

Bashkia ka ofruar gjithë kapacitetet e saj për sezonin, duke nxitur eventet kulturore, koncerte, panaire, shfaqje, etj, të cilat kanë rritur interesimin e turistëve.

Sa i përket investimeve që po kryhen nga bashkia e Beratit për t’i ardhur në ndihmë zhvillimit të turizmit dhe jo vetëm, Demo tha se “bashkia Berat ka pasur si prioritet nxitjen e zhvillimit të turizmit duke filluar zgjidhjen e disa problemeve strukturore, që kishin të bënin me rritjen e kohë qëndrimit të vizitorëve në qytet dhe zgjerimin e aktiviteteve të lidhura me eksperiencat dhe përjetimet e turistëve”.

“Projektet në infrastrukturë kanë bërë të mundur rehabilitimin dhe restaurimin e Qendrës Historike të Beratit, ku përmendim projektin e rehabilitimit të siluetës urbane në Goricë duke krijuar një pedonale të bukur buzë lumit dhe pranë lagjes muzeale, restaurimet në Mangalem, rruga e Kalasë, Qendra Mesjetare dhe zona e Muzeut Etnografik, krijimi i një sheshi të bukur tëk Porta e Pashait në Mangalem, krijimi i 100 km shtigje për biçikleta malore në rrethinat e Beratit, shtigjet e biçikletave në fshatin turistik Roshnik, duke përmirësuar ndjeshëm aksesin e turistëve drejt pikave me interes kulturor, historik apo të eko-turizmit”, theksoi Demo.

Bashkia Berat ka organizuar një paketë të plotë eventesh, stacione vjetore, ku turistët ndjekin aktivitetet e lidhura me kulturën vendase.

Demo tha se “ndër festivalet më të rëndësishme përmendim Festivalin e Verës, edicioni i parë i të cilit u organizua vitin e kaluar dhe ishte një sukses i vërtetë me rreth 20,000 vizitorë dhe do organizohet edhe këtë vit në ditët e fundit të shtatorit dhe fillimin e tetorit, ku do të ketë pjesëmarrjen e kantinave më të mira të Shqipërisë dhe Beratit, i cili është qarku me më shumë kantina vere dhe nga kantinat më të mira në Shqipëri. Në Berat ka 12 kantina”.

Gjithashtu, vijoi Demo, gjatë periudhës së dimrit organizojmë Festivalin e Dimrit me evente, panaire, festa gastronomie dhe eventin ‘’Mangalem’s Shade’’ ku shfaqet projektim me drita, kompozime të pikturave të Onufrit, afreske nga kishat Biznatine, mbi shtëpitë karakteristike në Mangalem.

“Përgjatë vitit organizojmë në muajin prill ‘’Maratonën e Gjelbër’’ me pjesëmarrjen e 200 garuesve, të cilët eksplorojnë zonën historike dhe rrethinat e qytetit, Festën e Qershisë në muajin Qershor në fshatin Drobonik, Festivalin e Xixëllonjave në muajin korrik ku promovojmë kulturën vendase, Festën e Fshatit Roshnik në Shtator, Festën e Ullirit në fshatin Bilcë në muajin tetor dhe evente gjatë fundjavave të cilat promovojnë vlerat e kulturës sonë”, tha Demo.

/a.r