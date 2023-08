Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar në lidhje me një artikull të publikuar nga media greke ‘Kathemerini’ për çështjen Beleri, ku thuhej se kreu i qeverisë shqiptare i kishte premtuar Athinës se ‘çështja Beleri do të zgjidhet’, e se nga ku kritikonte Ramën.

Rama ka bashkëbiseduar me autorin e shkrimit, duke i kërkuar që ai të pyesë edhe për anën e tij për këtë histori. Kreu i qeverisë shqiptare ka kërkuar që edhe ai të ketë të drejtën e replikës në lidhje me artikullin. Në përgjigje të gazetarit grek, ky i fundit i shkruan se është i lumtur që të flasë me të për çështjen ‘Beleri’ e se do të organizojë një intervistë në lidhje me ‘Kathemerinin’ për çështjen Beleri.

“Unë quhem Edi Rama dhe më dha numrin tuaj nga një mik grek, pasi lexova se jeni kujdesur të shkruani për mua në prestigjozen Ekathemirini!

Mendova se nuk ishte një ide e keqe të komunikoja drejtpërdrejt me ty dhe shpresoj të mos e kem gabim, pasi shpresoj që të mos kesh problem krenarie të përballesh me “faktet” që ekspozove për të më sharë në publik pa u kujdesur të pyesësh për mua. anën e historisë dhe vetëm atëherë gjyko vetë faktet reale dhe ato të sajuara nga kushdo qoftë në të dyja anët!

Unë jam i lumtur të flas me ju nëse jeni gati të më jepni të drejtën e përgjigjes dhe të respektoni parimin themelor të një shtypi të lirë, të pavarur dhe jo të njëanshëm!”, shkruan Rama në mesazhin e drejtuar gazetarit grek.

Në përgjigje gazetari grek fillimisht shprehet dyshues nëse ishte duke folur me Kryeministrin shqiptar apo jo, por megjithatë i shkruan se shkruan se është i lumtur që të flasë me të për çështjen ‘Beleri’ e se do të organizojë një intervistë në gazetën ‘Kathemerinin’ për çështjen Beleri.

‘Po, unë jam më shumë sesa i lumtur që të flas me ju mbi çështjen ‘’Beleri’’, gjithësesi është shumë e pazakonshme që një kryeministër të kontaktojë direkt një gazetar të huaj, që nuk e ka njohur më parë, nga telefoni i tij, te telefoni i këtij të fundit. Atëherë, më lejoni të dyshoj nëse ju jeni vërtet Edi Rama, nëse ju jeni vërtet ai, atëherë unë e pranoj sfidën dhe jam i sigurtë që ‘Kathimerini’ do të jetë e lumtur të organizojë dhe të publikojë një intervistë me ju, ku të gjitha argumentat tuaja do të mbulohen plotësisht dhe lirisht për publikun grek.

Që të jem i sinqertë, me një lider si ju, unë jam i tunduar të kërkoj një takim në Facetime dhe do më pëlqente të vendosja një komunikim direkt me ju dhe gjithashtu do t’iu kërkoja një ditë për të qenë plotësisht i përgatitur, por më lejoni fillimisht të flas lidhur me këtë me botuesin dhe të rikthehem tek ju. Duhet ta informoj atë më parë. Po jam dakord. Unë do t’iu dërgoj ju intervistën e zbardhur që ju të aprovoni fjalët tuaja dhe sigurisht, kur ta kemi të aprovuar prej jush zbardhjen, ne mund të informojmë lexuesit edhe për këtë mënyrë speciale tuajën për të na u qasur dhe për të folur me publikun.

Zoti kryeministër, ju jeni një zbulim i vërtetë për mua. Faleminderit! Ky mesazh është më shumë sesa i mjaftueshëm për ta konfirmuar procesin. Tani me siguri ne mund ta realizojmë një intervistë dhe është vërtet një nder për ne që ju na u qasët për ta diskutuar këtë çështje gjerësisht.’- shprehet gazetari grek./m.j