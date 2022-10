Bashkimi Europian nuk ka ende ndonjë vendim për të aplikuar procedurën që ndjek SHBA apo Mbretëria e Bashkuar për sanksionimin e personave të caktuar, duke i shpallur ata “non grata”. Të paktën ambasadorja e re e BE në Tiranë, Christiane Hohman, nuk ka dijeni për një vendimarrje të tillë siç pohon në një prononcim për Klan News.

“Unë nuk kam dijeni se është ndërmarrë ndonjë vendim për këtë çështje.”

Pyetja drejtuar ambasadores Hohman është nxitur nga deklaratat e kreut të grupit kuvendor socialist në parlament, i cili iu drejtua Sali Berishës se shumë shpejt do të shpallej “non grata” dhe nga BE, madje duke sqaruar përpara gazetarëve se është depozituar një iniciativë e tillë në Parlamentin Europian për të patur një koordinim mes SHBA dhe BE për personat e shpallur “non grata”.

Por Hofman shpjegon se mbetet në vlerësimin e çdo shteti në mënyrë të pavarur për një ndërmarrje të kësaj natyre.

“Ky është vendim që i përket shteteve anëtare ndaj nuk mund të flas në emër të tyre.”

Ambasadorja pranon të komentojë dhe ecurinë e procesit screening që e vlerëson se po ecën me hapat e duhura, por hapja e kapitujve me vendin tonë për shkak të volumit që ka skanimi i legjislacionit nuk parashikohet të nisë përpara fillimit të 2024.

