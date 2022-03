Bashkimi Evropian ka disa ditë që ka mbyllur hapësirën e tij ajrore për avionët e pasagjerëve rusë në përgjigje të pushtimit ushtarak të Ukrainës.

Kjo lëvizje, megjithatë, ka një ndikim të papritur, rritjen e mprehtë e mbipopullimit midis Rusisë dhe Serbisë , e cila arriti në 50% në javën e parë të marsit.

Dhe arsyeja është e thjeshtë. Sepse në këtë mënyrë rusët kanë mundësi të shkojnë në Beograd dhe prej andej në pjesën tjetër të Evropës dhe BE-së.

Qeveria serbe deri më tani ka mbajtur një qëndrim neutral ndaj konfliktit ruso-ukrainas, duke pasur parasysh marrëdhëniet e saj tradicionalisht të mira me Moskën. Kështu, linja ajrore kombëtare Air Serbia është bërë mjeti kryesor për shumë rusë për të shkuar në BE. Me pak fjalë, Aeroporti i Beogradit është kthyer në një portë për rusët në Evropë.

Kjo është arsyeja pse, sipas Bloomberg, linja ajrore serbe ka nxituar të dyfishojë numrin e fluturimeve drejt Moskës dhe Shën Petersburgut, duke çarteruar avionin e Airbus SE A330, i cili më parë përdorej për fluturimet drejt Nju Jorkut.



“Ne jemi bërë një qendër, në një mënyrë mjaft të papritur,” tha një agjent i linjës ajrore, i cili pranoi se të gjitha fluturimet vijnë nga Rusia.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç është zotuar të mbetet neutral dhe të mbajë marrëdhëniet me Moskën, pavarësisht presionit nga Bashkimi Evropian.

Duhet theksuar se pavarësisht ndalimit të përdorimit të hapësirës ajrore të BE-së, për kompanitë ruse, qytetarët rusë janë të lirë të udhëtojnë në BE. Përveç Beogradit, shumë zgjedhin edhe lidhjen hekurudhore me Finlandën , për të hyrë në vendet evropiane.