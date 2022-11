Enti Rregullator i Energjisë Elektrike në mbledhjen e radhës vendosi që të pezullojë vendimin për vendosjen e fashës për çmimin e energjisë elektrike mbi 800 kWh.

ERE ka rrëzuar vendimin e datës 7 tetor të këtij viti ku7 vendosi që për çdo kilavat të harxhuar mbi 800 kWh do të paguhej me 42 lekë.

Lidhur me mos vendosjes e fashës për çmimin e energjisë elektrike kanë reaguar më herët edhe kryeministri Edi Rama si dhe Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, të cilët konfirmuan se nuk do të ketë vendosje fashe, duke theksuar se situata do të monitorohet ditë pas dite.

Ndërkohë duhet theksuar se në Samitin e Berlinit në 3 nëntor u vendos që vendet e Ballkanit Perëndimor do të ndihmoheshin me një grant prej 1 miliardë eurosh, ku 500 milionë euro do të jepen në formë granti, kurse 500 milionë euro do të jepen për energji të rinovueshme,.