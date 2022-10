Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh se ish-kryedemokrati Lulzim Basha duhet të shkojë si i penduar para drejtësisë dhe të sqarojë të vërtetën për paratë ruse.

Berisha tha se ka të dhëna të besueshme se Basha ka marrë financime ruse gjatë fushatës.

Nga ana tjetër, sipas Berishës, bashkimi i votave të disa deputetëve demokrat në Kuvend me Edi Ramën është “gjueti shtrigash” ndaj Ilir Metës.

Ai shtoi se për këtë çështje duhet të vendosë gjykata, pasi asnjë ligj nuk mund të rrëzoi dy certifikatat e mëparshme që Meta ka marrë.

“Ky tren nuk ndalet dhe do çojë PD dhe opozitën në fitore. Lulzim Basha duhet të sqarohet pasi raportin ma solli vetë ish-ambasadori amerikan Donald Lu. Raporti që ka gjetur se PD është financuar me para ruse. Basha duhet të shkojë në polici e rë regjistrohet “Pentito”.

Vetëm të zbardhë të vërtetën. Sepse askush nuk mund ta besojë më. Eksponentë të diasporës më kanë thënë se ne kemi firmosur për hir të PD-së që kemi dhënë para. Kurse për Metën është gjah shtrigash. Personi që thuhet se është paditur nga Ilir Meta thotë se s’ka pasur asnjë diskutim me të.

Dokumentat duhet të çohen në Gjykatë. Qeveria ime ka bërë një gabim. Gjykata Kushtetuese e rrëzoi, sepse nuk mund të të hiqet ty një e drejtë administrative në bazë të ligjit. Se cila është e vërteta e nxjerr gjykata. Siguria juridike nuk mund të cënohet kurrë në këtë mënyrë. Në këtë kontekst, në qoftë se Edi Rama ka materiale për Ilir Metën, le të shkojë në gjykatë.

Ne kemi në Parlament ligjin e Lustracionit. Çfarë bëri Edi Rama bashkë me këta që e votuan ligjin. Bënë një gabim. Të pretendosh se po mbron të drejtat e të përndejurve duke votuar amendament bashkë me Edi Ramën, do të thotë të tallesh me veten.

Rama u’a tha në sy: Nuk ka lustracion. Në qoftë se ti do të bësh dekomunistizim, të heqësh nga funksionet të gjithë ata që kanë qenë funksionar të asaj kohe unë jam dakord. Prandaj e përzunë Simon Mirakën. Një dokument që pashë unë që ishte firmosur nga pesë komisioner tregonte çvlerësimin e komisionit dhe atë që ai i bëri vetes së vetë. Demokratët janë për lustracionin dhe dekomunistizimin. Të bashkosh votat me Edi Ramën nuk besoj se tregon opozitarizëm.

Ata që besojnë se ligjin e kaluan vetë ata mendojnë se shohin veshin pa pasqyrë. Ata nuk mbrojtën ligjin për lustracionin. Ne kemi patur ligj për lustracionin në vitin 2008, ku çdo qytetar mund të shihte dosjen e tij dhe të merrte vendime të tjera", u shpreh Berisha.