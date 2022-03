“Basha na prishi planet”/ Kryemadhi bën patetiken: Bashkë me Metën kishim vendosur të largoheshim nga politika!!!

Monika Kryemadhi: Unë Ilir Metën e shoh aktiv në politikë.

Në zgjedhjet e 25 prillit, nëse opozita do ishte fituese do të ishte Meta sërish President në një mandat të dytë. Monika Kryemadhi do të tërhiqej dhe do të pozicionohej si gruaja e Presidentit. Çdo vit ka një luftë dhe pas kaq shumë vitesh do të shihnim një jetë politike dhe familjare. Mesa duket, kjo jetë e imja do të jetë në botën e përtejme.

Nuk mundet që të kem me Metën më shumë se 2 ditë pushime. Më vjen keq që s’do e kem këtë shans, sepse angazhimi i Metës në politikë do të jetë i jashtëzakonshëm. Unë do të kem pozicionet e mia, do të kem angazhimin tim. Politika do të jetë aktive, jo në këto takimet diplomatike, sepse i nervozojë ndonjëherë diplomatët. Por do të jem aty ku jap më të mirën. Do të jetë një rrugë e gjatë, që na e zgjati Lulzim Basha. Duam apo s’duam shqiptarët duhet të besojnë njëri-tjetrin.

Si mundet Rama?

Monika Kryemadhi: Ai mundet shumë kollaj, të qëndrojë përballë e të mos shitet. Rama e di shumë mirë që nuk ka më Lulzim Bashën përballë, që diku e kërcënon me dosjen e Belgjikës, që e mbajti dy vite. Ndërkohë, nuk ka më Lulzim Bashës që dëshmia nuk mbyllet në Prokurorinë e shtetit. Pra janë gjëra më të thjeshta tashmë.

A keni një figurë për të zëvendësuar Presidentin?

Monika Kryemadhi: Nuk mendoj që kam ndonjë ide. Mendoj që Ilir Meta kudo që ka shkuar i ka dhënë pushtet pozicionit të vet. Edhe kur ishte kryetar parlamentit nuk kishte rëndësi, por u bë i rëndësishëm. E njëjta gjë ndodhi edhe me Presidencën, sepse ajo është pa asnjëlloj kompetence. Parlamenti që i dhuruam Ramës, prodhuan që Presidentit iu hoqën të gjitha kompetencat

Meta Berisha?

Monika Kryemadhi: Është një grup i madh që e neveritnin lidershipin e Bashës. Kësaj do i bashkohen opozitarizmit.

Do të ketë arrestime të tjera?

Monika Kryemadhi: Ato duhet të kishin ndodhur me kohë, qoftë për Alqi Bllakon. Ka edhe shumë elementë të tjerë. Shpresoj që SPAK të mos mbetet peng i politikës. E them edhe njëherë, partnerët tanë ndërkombëtarë duhet të jenë të kujdesshëm që për të shpëtuar karrierën e Veliajt, të rrëzojnë reformën.

Rritja e çmimeve, karburantit, një tjetër protestë pritet të martën?

Kryemadhi: Është një manipulim ajo që ka bërë Edi Rama. Është demagogji e madhe. Rritja e çmimeve do të ndodhte, nuk diskutohet. Kanë qeshur me mua, kur thash që Putini nuk frikësohet nga ju, por merruni me çështjen e ushqimeve se ne 90% të bazës ushqimore e importojmë nga Serbia. Është e shëmtuar kur protesta bëhet për t’i vendosur gjobë qeverisë. Unë e inkurajoj këto protesta. Të rinjtë e LSI kanë dalë gjithmonë. BW