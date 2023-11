Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka folur sërish për propozimin e tij për vetting ndaj politikanëve. Teksa ka nisur një tur në të gjithë vendin, në takimin me qytetarët e Bleshit, Basha foli për projektligjin e depozituar në Kuvend duke thënë se tani është koha për tu treguar shqiptarëve se kush është i korruptuar e kush jo, kush është i lidhur me krimin e kush jo.

Kreu i PD shpjegoi që nëse ky projektligj do miratohet nga parlamenti, parashikohet që çdo politikani t’i hetohet pasuria çdo vit, po ashtu edhe familjes së tij dhe rrethit shoqëror. Sipas Bashës, kush do votojë pro do të tregojë se nuk ka asgjë për të fshehur.

Ai theksoi se përmes kësaj nisme synohet që të pastrohet politika nga politikanët e korruptuar, të cilët nuk justifikojnë pasurinë e tyre.

“Para dy ditësh kam çuar një propozim në parlament, ligjin për vettingun e politikanëve. Çdo politikani, vit për vit t’i hetohet pasuria e tij, pasuria e familjes së tij, pasuria e rrethit të tij shoqëror një herë në vit. Çdo politikan të kalojë në sitë, e justifikon apo jo. Pra, këtu ndahet shapi nga sheqeri. Këtu ndahet kush e ka luftën kundër korrupsionit për sy e faqe dhe kush e ka në të vërtetë. Do vij ligji në parlament, ata që votojnë pro do të thotë që janë të sinqertë. Pse nuk do e votosh ti këtë? Këtij procesi i nënshtrohen gjyqtarët, këtij procesi i nënshtrohen prokurorët, këtë kontroll e bëjnë edhe policët, këtë kontroll e bën edhe punonjësi i gardës, pse mos të bëhet kontrolli për politikanët? Për deputetët, për kryetarët e bashkive, për ministrat, të gjithë institucionet e rëndësishme të shtetit të bëhet kontroll, verifikim i thelluar i pasurisë me parimin ndiq paranë. Kaq e thjesht është. Kjo që po bëjmë ne nuk ka të bëjë me SPAK-un, kjo ka të bëjë pastrimin e politikës nga politikanët të cilët nuk justifikojnë pasurinë e tyre.

/f.s