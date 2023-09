“Degët tona janë dhe do të jenë baza ku do të ndërtohet puna jonë, por tashmë kontributi i degëve nuk do të anashkalohet nga qendra, apo politikanë rastësor.

Nga emërime fiktive, që dhe unë kam bërë me shumicë në të kaluarën, pushteti në PD do jetë në duart e anëtarëve dhe institucioneve dhe jo individëve të vetëm”, tha Basha.