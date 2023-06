Një prej banorëve që ka bërë kallëzimin ndaj bashkisë dhe ndërtuesit, për pallatin e ndërtuar në vitin 2014 që çoi në pranga, Vangjush Dakon foli për Report Tv. Banori i pallatit, Ramiz Çopa tha për gazetarin e Report Tv, Artur Korriku se problemet me pallatin dolën në pah pas tërmetit tragjik të nëntorit dhe më pas ata bënë kallëzimin. Ai thotë se nuk duan asgjë tjetër, veçse djersën e tyre. Çopa tregon se pallati ishte projektuar 7 kate dhe më pas ndërtuesi Fiqiri Farruku ka shtuar edhe 4 të tjera dhe s’ka zbatuar planimetrinë e projektit.

“Këtë problem e kemi konstatuar me disa specialist duke pyetur pas tërmetit, duke pyetur. Ky pallat ka pasur shkelje në ndërtim. Ka qenë projektuar për 7 kat, i futën edhe 4 kate shtesë. Tërmeti u bë sebet, por është nga dora e drejtuesit. S’ka zbatuar planimetri të projektit. Çdo gjë në këtë pallat është me shkelje. Depon e ujit se ka vënë aty ku duhet, e ka vënë në anësore, duhej në qendër, ky pallat nuk i përballoi tërmetit se kishte ngarkesë të madhe. Sebeti është bërë për shkak të shkeljes të projektit. Kemi hapur gjyq që të dalë djersa jonë, kemi dhënë shpirtin në këto shtëpi. Kemi sakrifikuar, vjen na thonë ikni. Ky pallat nuk ndërtohet më këtu. U gëzuam kur thar ama gjithë pallate do ndërtohen aty ku janë, po del e kundërta. Këtu po punohet me dy standarde. Ky pallat është i prishur nga tërmeti. Specialistët e bashkisë thanë po deshët që ky pallat të ndërtohet këtu, menjëherë iu pritet bonusi i qerasë. Ne kemi konflikt me ndërtuesit. Dua djersën time. Mezi ikëm nga diktuara”, tha banori për Report Tv.