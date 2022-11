Mendoni një moment që Berisha tani të ishteende “njeri i lirë” sic është akoma Ilir Meta. Të mos ishte “non grata” në SHBA familjarisht si hajdut dhe po ashtu “non grata” në Britani të Madhe si politikan i korruptuar me lidhje me grupe kriminale që i përdor për pushtet.

I intervistuari i parë i shtypit britanik për këtë histori do të ishte Sali Berisha. Nuk them se nuk mund të paguaj ndonjë faqe të sponsorizuar nga ato me 6 mij ndjekës që i hap vet , por po flas për shtypin serioz britanik.

Dhe kur të dëgjonte Sali Berishën Edi Rama, deklaratat e Ilir Metës do ti dukeshin si të ishte anëtar kryesie i PS.

Ky në fakt është i vetmi lajm serioz në baltën që hidhet mbi shqiptarët dhe në përpjekjen e shqiptarëve për të mos u bër pis si komb.

Një prej politikanëve më zullumqarë të këtij vendi këto 30 vitet e fundit konsiderohet i vdekur për Perëndimin. Është i paintervistueshëm, i pacitueshëm, i papërfillur dhe mbi të gjitha i padëshiruar për ta.

Në vend të tij flet Ilir Meta, aq sa mund të flas ai si Sali Berisha, kur nuk rrëshqet nga binarët.

Ndaj nuk ja vlen debati për këtë çështje. Mos prisni që Ilir Meta të kursejë Shqipërinë, nëse është i bindur se dëmton sadopak Edi Ramën. Do të ishte naivitet.

Por shikoni se si perëndimi, është ën hall për të gjetur një zë nga opozita në Shqipëri dhe përfundon tek Ilir Meta. Ky është vërtet problemi që kemi, kjo është realisht balta jonë që nuk po ja heqim dot vetes. Pa baltën e racizmit dhe ksenofobisë e ka provuar çdo vend i vogël dhe i varfër si ne. Por baltën reale të vendit që mban peng opozitën e kemi detyrë ta heqim ne. Në radhë të parë populli opozitar por dhe gjithë shoqëria.

Shikoni si kuis Sali Berisha i lidhur me zinxhir brenda oborrit të SHQUP, pa e përfillur askush ta kuptoni se kush është balta e vërtet që duhet ti heqim Shqipërisë.