Taulant Balla tha në kuvend se Shqipëria e ka dënuar gjenocidin serb në Kosovë, madje ky qëndrim është mbajtur edhe në Këshillin e Sigurimit në OKB.

“Thirrja ime për të gjithë parlamentin është ta mbështesim, 11 korriku është dita e shpallur ndërkombëtarisht si dita e ndërgjegjësimit mbarëbotëror për gjenocidin në Srebrenicë. Pastaj do biem dakord kur do ta zhvillojmë seancën në konferencë të kryetarëve.

Të ftojmë autoritet përfaqësuese vendore të Bosnjë Hercegovinës, atyre që vijnë na familjet që kanë vuajtur nga ai gjenocid.

Kjo historia që ju do vini këtu pas disa ditësh do sillni rezolutë për dënimin luftës së dytë botërore, për dënimin të luftërave të Skënderbeut se mund t’iu vijë ideja, keni lloj lloj ëndrrash. Kjo s’ka për të ndodhur, janë 11 deklaratat dhe rezoluta, në dy prej tyre kuvendi i ka cilësuar krimet serbe në Kosovë gjenocid dhe do ishte qesharake që të talleni me këtë gjë.

Në New York është qëndrimi i Shqipërisë, ajo që talleni ju, ne e dimë tashmë Berisha çështjet kombëtare sa herë ka pasur mundësi ka sabotuar, ka sabotuar dhe ndihmuar serbët në Bosnjë me shkelen e embargos, bëheni gati të pranon dhe të kërkon falje kur të miratojmë rezolutën.

Pastaj me sulmet ndaj Rambujes pastaj me veprimet e tjera ndërkombëtare, harrojeni se mund të bëni pis integritetin institucional të Shqipërisë”, tha Balla.

I përgjigjet Berisha.

“Për parafolësin kam një pyetje “sa e pagovae Nuredin Dumanin për të të shpëlarë për Manehasën”. Ai ka mbi 50-100 telefonata me Dumanin, me Sharrën, me Suel Celë, Talo Çelën e të tjerë me radhë”, tha Berisha./m.j