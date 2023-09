Një ngjarje e rëndë u regjistrua pak ditë më parë në Burrel, ku një i mitur 2 vjeç, u ndje keq në çerdhe dhe ndërroi jetë rrugës për në spital.

Babai i tij, në një rrëfim ekskluziv për emisionin ‘Me zemër të hapur’ në News24 se djali i tij nuk kishte asnjë problem me zemrën. Madje ai tha se vogëlushi nuk kishte pasur asnjë problem as me zemrën, gjë që u tha në disa media.

“Ai ishte i qete dhe nuk kishte probleme shëndetësor. Djali pati një viroze të lehte dhe kishte ditë që e kishte kaluar. E çuam në çerdhe shumë mirë. Edukatorët na thanë se pas gjumit djali kishte vjellë. Ai humbi ndenjat në çerdhe dhe ndërroi jetë rrugës për në spital. Atë ditë nuk ishte i sëmurë, madje nuk vuante as nga zemra”, tha babai./f.s