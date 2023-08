Rrethanat që çuan në rrëzimin e avionit me të cilin po udhëtonte Jevgeny Prigozhin mbeten ende misterioze.

Zyrtarisht, rrëzimi po hetohet nga autoritetet ruse, të cilët nuk kanë përmendur shkaqet e mundshme, por skenarët që mund të kenë çuar në rrëzimin e mjetit fluturues.

Ajo që dimë është se aeroplani Liar humbi papritur lartësinë, u rrëzua i përfshirë nga flakët dhe më pas mbetjet e tij u shpërndanë në një rreze të gjerë.

Çfarë dimë për mjetin fluturues?

Embraer Legacy 600 dihej se ishte i lidhur me Wagner Group. Flight Radar ka regjistruar disa fluturime në Shën Petersburg dhe Moskë, madje ka raportime për fluturime në Afrikë, ku Wagner e ka zhvendosur fokusin e tij.

Ai u prodhua në vitin 2007 dhe në vitin 2019, kur pati një tjetër regjistrim, u vendos në listën e sanksioneve të Thesarit të SHBA.

Më herët në vitin 2018, zyrtarët e Prigozhin kishin rregulluar blerjen e avionit nga pronari i tij, Autolex Transport, i cili dyshohet se kishte ofruar ndihmë të konsiderueshme për shefin e Wagner.

Fluturimi fatal

Fluturimi i fundit u nis nga Moska, ku sipas disa raporteve të përcjella nga The Guardian, drejtuesit e Wagner morën pjesë në një takim me zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse.

Provat tregojnë se 33 minuta pas ngritjes nga Moska, ai humbi me shpejtësi lartësinë dhe kontaktin me kontrollorët e fluturimit.

Të dhënat e rishikuara nga The Guardian treguan se avioni me numër RA-02795 u ngrit nga Moska në orën 17:46 me orën lokale dhe u ngjit në një lartësi fluturimi prej 8.5 metrash, jashtë rrezes së disa raketave të vogla kundërajrore. Kushtet e motit gjatë fluturimit të shkurtër ishin të mira.

Tridhjetë e tre minuta pas ngritjes, ndërsa rreth një milje në jug të fshatit Kuzhenkino, provinca Tver, avioni humbi papritmas lartësinë.

Fshatarët raportuan se kishin dëgjuar një zhurmë të fortë dhe kishin parë avionin të përplasej në një fushë.

Shpërndarja e rrënojave

Mbetjet e avionit Liar u gjetën të ndara gjerësisht. Trupi dhe motorët ranë në zonën e fshatit Kuzenkinskoge, ndërsa bishti i bishtit ra pranë fshatit Kuzenkino, dy vende rreth 2.5 kilometra larg njëri-tjetrit.

Ky shpërndarje mund të nënkuptojë se shkatërrimi i avionit filloi ndërsa ishte në ajër.

Çfarë e shkaktoi rrëzimin

Mbështetësit e Progozhin kanë pohuar në Telegram se avion ishte rrëzuar me qëllim, ndoshta nga një raketë kundërajrore ose një bombë në bord. Pretendimet e tyre nuk janë verifikuar.

Ekspertët që shqyrtuan videot e rrëzimit përshkruajnë për The Guardian një shkatërrim të strukturës së avionit të lidhur me një lloj shpërthimi, ose që vjen nga brenda (një bombë ose dëmtim) ose nga jashtë (një sulm me raketë).

Gjurmët e tjera duken si raketa. Dëshmitarët në terren madje thanë se dëgjuan dy shpërthime. Autoriteti i Aviacionit Civil të Rusisë nuk ka komentuar shkakun e rrëzimit, i cili është nën hetim.

