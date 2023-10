Interi fitoi me vështirësi ndaj Romës, me rezultatin 1-0. Kristjan Asllani hyri në fushë në minutën e 75-të dhe pati ndikim te goli i fitores, shënuar nga Thuram, duke qenë pjesë e nisjes së aksionit. Mesfushori i kombëtares kuqezi, edhe pse zëvendësues, u vlerësua me notën 6.7. Duke folur për DAZN pas ndeshjes, shqiptari nënvizoi mes të tjerash:

“Falënderoj trajnerin për mundësitë që po më jep. Dua të vazhdoj të punoj shumë. Ai më kërkoi ta bëja skuadrën më të lëvizshme në fushë, kur hyra në lojë. Jam me fat që punoj me Calhanoglu. E shoh dhe e admiroj, është një nga më të mirët në botë.

Ai më këshillon rregulisht, më thotë se duhet të përmirësohem në fazën e mbrojtjes dhe ka plotësisht të drejtë. Pasimi për Dimarco të rasti i golit? Më pëlqen ta ndryshoj lojën, pastaj ata ishin të mirë në finalizim të kasionit.

Të gjithë duam të luajmë, por kemi një mesfushë të fortë. A isha larg Interit në verë? Kishte zëra para fillimit të kampionatit, por fola me klubin dhe ndjeva besimin e drejtuesve. Kësisoji, mendova se ishte e drejtë të qëndroja. Jam i lumtur që luaj me këta djem.

Ndeshjet me kombëtaren e Shqipërisë po më ndihmojnë. U ktheva tek Interi me dy ndeshje të plota në kombëtare. Lukaku? Nuk folëm për të gjatë javës. Ai bëri zgjedhjet e tij dhe ne e respektojmë këtë”.

