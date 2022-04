Në orën 20:00 edhe Beatrix Ramosaj do të publikojë këngë të re. ‘As unë si ti’ titullohet kënga e re e cila do të publikohet në të njëjtën orë me projektin e fundit të Bora Zemanit.

‘Nuk jam si ti’ titullohet kënga e re e Borës e cila do të publikohet sot në orën 20:00.

Mbetet të pritet se si do të përqafohet nga publiku kënga e Trixës dhe ajo e Borës. Cila do t’i hyjë më shumë në zemër Donaldit?

/b.h