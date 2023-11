“Eksperti” i Berishës, Gert Bogdani, e cilëson marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët në kundërshtim të plotë me ligjet e Bashkimit Europian. Ai shpjegon në “Opinion” në Tv Klan se shifra reale e emigrantëve nuk është 3000 apo 36 mijë, por 1 milionë emigrantë.

Nuk është se Bogdani kishte ndonjë burim për shifrat, por gjithësesi ai deklaroi se në javët dhe muajt në vijim pritet që kjo shifër emigrantësh të mbërrijë në të gjithë Europën.

Gert Bogdani: Siç e tha zoti Gogu, një qendër në Shqipëri nuk i ndihmon ato 3000 qendra në Itali. Atëherë, pse? Sepse ka një shifër që qarkullon sot në Bashkimin Europian dhe nuk bëhet fjalë as për 3000, as për 36 mijë. Bëhet fjalë për 1 milionë emigrantë në javët dhe muajt në vijim.

Blendi Fevziu: Ku, në Shqipëri?

Gert Bogdani: Në gjithë Europën. Hapin rrugët nëpërmjet Shqipërisë dhe 1 milionë emigrantët në këtë mënyrë krijon precedentin dhe prandaj Komisioni Europian ka qenë ende i paqartë, prandaj Soreca tha është më tepër politike dhe jo juridike, duhet ta vlerësojmë sepse i shkojnë për shtat kjo marrëveshje që është bërë pavarësisht se është në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Europian. Në qoftë se e marrim, është në kundërshtim të plotë. E para, e rrëzoi gjykata. E dyta, në 2018 ke komisioneren e Punëve të Brendshme të BE, Johanson e cila refuzon kampet që do bënin në Mal të Zi për Libinë, Marokun dhe Tunizinë sepse është në kundërshtim me Bashkimin Europian.

Toni Gogu: Do i bënte cili vend i Bashkimit Europian me Malin e Zi?

Gert Bogdani: Dhe pse është shumë e qartë. Janë 1 milionë që pritet. Vetëm lufta në Rripin e Gazës, ku do shkojnë ata njerëz?

