Një operacion i përbashkët i selisë së Gardës Civile në Burgos dhe Palencia ka çuar në arrestimin e dy burrave, 38 dhe 28 vjeç dhe me kombësi shqiptare, si autorë të dyshuar të valës së grabitjeve në tetë shtëpi në të dyja provincat. Garda Civile ka çmontuar bandën që mbolli frikë tek banorët e rajonit Merindad de Río Ubierna të Burgos. Në pranga kanë rënë K.D., 38 vjeç dhe H.M., 28 vjeç.

Gjatë muajve të fundit, si në Komandën e Gardës Civile të Burgos ashtu edhe në Palencia, ka pasur një rritje të grabitjeve të kryera brenda shtëpive, duke përdorur forcë, të cilat në rastin e Burgos ishin të përqendruara praktikisht në të njëjtin rajon, popullsi të vendosura në Merindad de Río Ubierna, ndërsa në Palencia e bënë këtë në vende të ndryshme afër A-67 dhe C-615. Ngjarjet jo vetëm që krijuan shqetësime të mëdha tek viktimat, por edhe një klimë pasigurie dhe frike tek banorët, të cilët, duke pasur parasysh mosndëshkimin e dukshëm dhe shpejtësinë me të cilën sulmuesit kryen krimet e tyre, kishin frikë për pronën e tyre. Të dyja njësitë filluan hetimet e tyre përkatëse veçmas, megjithëse u mblodhën shpejt në të njëjtën pikë, gjë që i lejoi ata të vazhdonin së bashku.

Si rezultat i hetimeve të kryera, si dhe intervistave të shumta të zhvilluara me fqinjët, si dhe analizës e studimit të informacionit të grumbulluar në këqyrjet teknike okulare të kryera në vendet ku janë kryer krimet, janë gjetur dy automjete të lidhura me ngjarjet, të cilat u identifikuan dhe lokalizuan. Gjithashtu, dy kontrolle shtëpish janë kryer me urdhër të gjykatës, në dy ndërtesa në të njëjtin qytet në veri të Palencias.

Megjithatë, hetimi mbetet i hapur pasi grupi dyshohet se ka marrë pjesë në grabitje të shumta të ndodhura në provincat e Palencias dhe Burgos si dhe në provincat e tjera fqinje, ndaj nuk përjashtohen sqarime të reja në të dy Komandat dhe arrestime të tjera.

Sipas policisë ishte një grup jashtëzakonisht aktiv dhe i organizuar mirë, me një shpërndarje të qartë të funksioneve ndërmjet anëtarëve të tij. Ata vepronin natën, udhëtojnë si turizëm; një nga komponentët është gjithmonë pas timonit për të lehtësuar arratisjen. Pjesa tjetër hidhen mbi gardhet rrethuese të parcelave ku ndodhen shtëpitë dhe hyjnë normalisht në brendësi të tyre duke thyer ose hapur me forcë një dritare. Ata e ndërmerrnin krimin me shpejtësi, duke mbledhur para, bizhuteri dhe sende të vogla, por shumë me vlerë, të cilat transportohen lehtë dhe më vonë mund të shiten në tregun e zi.

