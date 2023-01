Ish kreu i SHISH, Fatos Klosi ka qenë i ftuar në FaxNews për të folur në lidhje me arrestimin e agjentit të FBI në Amerikë.

Nuk e besova një lajm të tillë nga opinionet që kam unë është shprehur Klosi, pasi ka pasur shumë ngjarje të tilla dhe në fund ka dalë e vërteta ndryshe.

Nuk dal kundra që ka diçka serioze që kanë arritur deri në arrestimin e tij por pa mbaruar hetimet pa dalë e vërteta nuk mund të flasim ne nga Tirana për gjëra që nuk i dimë thot Klosi.

“Për ne , në kohën që kam punuar unë FBI ka qenë shembull, të paarritshëm. Të dëgjoj tani që i janë dhënë para punonjësit të FBI për të punuar në një drejtim apo një tjetër më duket e pabesueshme.

Nuk e kanë arrestuar kot duke qenë se është një nënpunës i lartë por më duket e pabesueshme, nuk e besoj të jetë përfshirë në këtë që e akuzojnë.

Edhe për historinë e parave ruse në Partinë Demokratike akoma pretendohet, nuk ka dalë një përfundim. Këto janë akuza që nuk është aq e lehtë ta vërtetosh. Mbase nuk ka ndodhur kaq sa thuhet por kanë ndodhur, por të hidhen hipoteza në ajër nuk merret vesh.

Ka vetëm dy tre ditë që qarkullon një lajm i tij, nuk mund të sqarohet kaq thjesht. Shqipëria e varfër nuk mund të japë para për ndonjë arsye në FBI, nuk është ndonjë institucion dokudo, janë institucione shumë serioze. Të thuash nga Tirana që kjo është kshu kjo është ashtu paditur asgjë, për mua është shumë gabim

Në kohën kur kam qenë unë në detyrë nuk kemi pasur marrëdhënie me FBI, por me CIA-n, ndërsa tani besoj se shteti jonë duhet të ketë mardhënie pune me departamentin e FBI.” ka thënë Klosi./m.j