Javët e fundit u diskutua, por mbeti e paqartë, nëse presidenti Zelensky do të vinte në Gjermani. Tani bëhet e ditur nga qarqet qeveritare, se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky viziton Gjermaninë në vizitën e parë të tij pas fillimit të luftës, njoftojnë disa agjenci mediash. Detaje të vizitës nuk janë bërë të ditura. Presidenti Zelensky nderohet të dielën me çmimin europian Karl të Aachen-it. Nuk dihet nëse Zelensky do të jetë në Aachen. Ish-ambasadori ukrainas në Gjermani, Melnyk tha në lidhje me çmimin për Zelenskyn dhe popullin ukrainas se “një çmim europian do të thotë për mua, që Gjermania të lëvizë më shpejt në drejtim të anëtarësimit të Ukrainës në BE dhe NATO.”