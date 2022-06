Shqipëria nuk ka arritur të fitojë ndaj Izraelit në “Air Stadium” duke perfunduar me rezultatin 1-2. Miqtë arritën të përmbysnin rezultatin pas avantazhit të Brojës.

Shqipëria ka realizuar një pjesë të parë të mrekullueshme, ku i gjithë ekipi ka qenë i jashtëzakonshëm me performancën e tyre.

Djemtë tanë kanë tentuar disa herë portën e izraelitëve por nuk ia kanë dalë të realizojnë. Uzuni fitoi një penallti në minutën e 21-të por VAR e anuloi.

Pas disa tentativash, Izraeli në minutën e 30-të u afrua shumë pranë golit me një goditje me kokë. 5 minuta më pas, ishte Armando Broja i cili goditi me të majtën por portieri i miqve ishte i vëmendshëm.

Por në minutën e 45-të akordohet një penallti për kombëtaren tonë, ku Balli rrëzohet nga kundërshtari brenda zonës.

Këtë herë, Armando Broja dërgon topin në rrjetë duke bërë tifozët të shpërthejnë nga gëzimi. Por pjesa e dytë ishte ndryshe nga aspekti i rezultatit. Në minutën e 57-të ishte Solomon i cili shënoi një gol mjaft të bukur.

Shqipëria filloi të tentonte disa herë të kalonte në avantazh, por Izraeli shënoi edhe golin e dytë në minutën e 73-të me anë të Solomon përsëri.

Çekiçi tentoi nga jashtë zone të barazonte por topi kaloi mbi traun e portës. Më pas pranë fundit Hysaj shënoi por VAR anuloi golin. Kombëtarja jonë renditet e fundit në grupin B në kuotën e 1 pikëve.

