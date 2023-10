Procesi i regjistrimeve në universitete është përmbyllur plotësisht, ndërsa ka nisur faza e aplikimit për të rinjtë që përfitojnë bursa.

Për programet e studimit që janë shpallur me prioritet kombëtar janë përcaktuar 350 kuota nga ministria e Arsimit, të cilat do t’iu shpërndahen universiteteve sipas kërkesës.

ARTAN SPAHIU

DREJTOR I AKFAL

“Këta studentë do të aplikojnë pranë Agjencisë për financimin e arsimit të lartë por përzgjedhja e tyre do të bëhet nga institucionet përkatëse të arsimit të lartë. Në vitin akademik 2022-2023 ne kemi patur 157 përfitues, mendohet që sivjet të jenë 350 në total. Për studentët ekselentë vijon AKFAL me vlerësimin ndërsa për studentët e degëve prioritare, aplikimet i përcillen për vlerësim IAL-ve përkatëse.”