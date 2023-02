Analisti Ilir Demalia është shprehur kritik ndaj partive politike në vendin tonë duke thënë se prej 30 vitesh kemi të njëjtët aktorë politik.

I ftuar në Euronews Albania, Demalia theksoi se partitë as nuk kanë funksionuar dhe as nuk funksionojnë si parti që kanë një vullnet të përbashkët për t’i bërë mirë vendit dhe shtetit.

Gjithashtu ai komentoi dhe protestën që do të zhvillohet me 11 shkurt.

“Në 30 vjet ne kemi të njëjtën aktorë politikë, të njëjtin sundim politik që vjen nga regjimi i kaluar. Ne nuk kemi një demokraci organike, ne bëjmë sikur. Këta sundojnë në të gjitha fushat, dhe janë pionerë të partisë që kanë trashëguar këto parti. Partitë as nuk kanë funksionuar dhe as nuk funksionojnë si parti që kanë një vullnet të përbashkët për t’i bërë mirë vendit dhe shtetit.

Këtë shtet nuk ja ka dhënë asnjë njeri Ramës përveç se Sali Berisha me marrëveshjen e 2008. Jemi në autotarizëm të plotë. Këta funksionojnë si banda jo si parti, kështu që edhe protesta e 11 shkurtit nuk do të jetë gjë tjetër vetëm ajo që është thënë në protestat e tjera dhe nuk do e cenoj regjimin e Ramës”- tha ai.

/s.f