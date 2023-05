Analisti Frrok Çupi në një intervistë për “Neës Line” në ABC Neës tha se opozita nuk është në garë me Partinë Socialiste por me veten. Ai shtoi se PD zyrtare do të duhet që të fitojë të paktën dy bashki pasi përndryshe do të kemi një forcë opozitare të shkatërruar edhe për shumë vite të tjera.

“Fakti që s’kanë kandiduar në të gjitha zonat, tregon se pro-amerikanizmin e kanë kot, fjalë goje sepse një pro amerikan do të thotë se të dëshmosh me vepra që je pro. Ti thuash Amerikës që jam por por ndërkohë ke shumë pak përfaqësues. E di që fushata e tyre është më e qytetëruar, sidomos në Tiranë, por me një koperturë tjetër.

Minimumi duhet të marrë dy bashki të mëdha dhe shumë këshilltarë në bashkitë e tjera. Nëse nuk merr dot dy prej tyre ne nuk kemi shpresë se do të kemi një PD edhe për 20 vjet të tjera.”, tha Çupi.