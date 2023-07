Ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad pritet të largohet nga vendi ynë pas përfundimit të mandatit.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hastad njofton largimin, teksa thotë se ka kaluar katër vite fantastike në Shqipëri.

Pak kohë më parë, nga Shqipëria u largua pas përfundimit të mandatit edhe ambasadorja amerikane Yuri Kim. Hastad dhe Kim njihen për miqësinë e tyre dhe shpesh herë janë parë bashkë të vizitojnë pika turistike dhe deri në zonat më të thella të vendit.

Hastad ka qenë një zë i fortë për mbrojtjen e minoriteteve më vulnerabël në Shqipëri.

This is my last post from Albania . Thank you for fantastic 4 years in this beautiful country. It has been a true honor to represent Sweden . I love you all! See you around! ❤️ Mirupafshim! pic.twitter.com/EmeJIDTPWC

— Elsa Håstad (@EHstad) July 12, 2023