Prezenca e trupave ushtarake ruse në kufirin me Ukrainën, është dënuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.

Vetë ambasada, me anë të një postimi në rrjete sociale citon një deklaratë e Sekretarit Amerikan të Shtetit, Anthony Blinken, i cili shprehet se Moska me retorikën e saj të ashpër, po nxit narrativen e rreme se Ukraina kërkon të provokojë konflikt me Moskën zyrtare.

Postimi i Ambasadës amerikane në Tiranë: “Ne dënojmë prezencën ushtarake në rritje të Rusisë në kufijtë e Ukrainës, si dhe retorikën gjithnjë e më të ashpër të Moskës, pasi ajo vazhdon të nxisë narrativen e rreme se Ukraina kërkon të provokojë konflikt me Rusinë”. Sekretari i Shtetit Anthony Blinken”, thuhet në postimin e Ambasadës së SHBA në Tiranë.

/a.r