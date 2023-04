“Si mund të pranohet një kandidat që nuk pranon të dalë ballë për ballë me Hasimin. I them Edi Ramës hajde po ta mbajti, dalim në studio, t’ia numëroj tenderat e familjarëve të tij, le të m’i numërojë të miat, hajde nxirri, s’kam asnjë. A duhet të përballemi në TV me njëri-tjetrin? Këta s’e pranojnë, janë si hije, merr lopatën dhe ju mashtrojnë dhe do të mbjelle 3 mijë e 600 pemë por ku e kanë hallin? E kanë hallin te pylli 1 milion që pretendojnë se kanë mbjellë me Erion Veliajn në Tiranë”.