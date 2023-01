Serbia, tradicionalisht një nga aleatët më të afërta të Rusisë në Europë, po përpiqet të vendosë një farë distanca midis saj dhe Moskës, ndërsa lufta në Ukrainë tensionon lidhjet midis dy vendeve dhe liderëve të tyre.

Në një intervistë me prestigjozen Bloomberg, Presidenti aleksandar Vuçiç ka folur për marrëdhënien me Moskën, luftën në Ukrainë dhe tensionet me Kosovën.

Presidenti Aleksandar Vuçiç hodhi poshtë pretendimet territoriale në Ukrainë nga Vladimir Putin dhe parashikoi se “më e keqja nuk ka ardhur ende” për sa i përket konfliktit.

“Ne, që në fillim, thamë se nuk ishim në gjendje dhe nuk mund të mbështesim pushtimin e Rusisë kundër Ukrainës”, tha Vuçiç në rezidencën e tij në kryeqytetin serb të martën.

“Për ne, Krimea është Ukrainë, Donbasi është Ukraina dhe kështu do të mbetet”.

Serbia ka kërkuar historikisht të balancojë interesat e saj gjeopolitike dhe ekonomike midis lindjes dhe Perëndimit, por komentet nënvizojnë ndryshimin gradual që nga pushtimi i Putinit në Ukrainë pothuajse 11 muaj më parë.

Kjo është e rëndësishme pasi aleatët eUropianë përpiqen të izolojnë Rusinë me kontinentin që po përballet me periudhën e tij më të rrezikshme që nga Lufta e Ftohtë.

Ngurrimi i Beogradit për t’u bashkuar me SHBA-në dhe Bashkimin Europian në sanksionet kundër Rusisë e vuri Serbinë nën presion të shtuar për të ndërprerë lidhjet me Putinin dhe furnizimet e tij me energji, edhe pse lufta goditi ekonominë dhe rriti inflacionin.

Vuçiç, i cili u rizgjodh me shumicë vitin e kaluar, tha se anëtarësimi në BE është qëllimi i tij përfundimtar. Por ai po i reziston përpjekjeve të sanksioneve për shkak të mbështetjes ruse për refuzimin e tij për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe përvojës së vetë Serbisë me izolimin ekonomik.

Megjithatë, do të ishte e gabuar të supozohej se qeveria e tij mbështet plotësisht udhëheqjen në Moskë, tha ai.

“Ne nuk jemi gjithmonë dakord për disa nga qëndrimet e tyre,” tha Vuçiç. “Ne kemi një marrëdhënie tradicionalisht të mirë, por kjo nuk do të thotë se ne mbështesim çdo vendim të vetëm ose shumicën e vendimeve që vijnë nga Kremlini.”

Gjatë intervistës, Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka paralajmëruar se nga dialogu me Kosovën nuk mund të priten rezultate të shpejta dhe se njohja nuk është një proces i lehtë.

Ai ka theksuar se “është shumë më realiste të ecim përpara me hapa të vegjël, sesa të presim ndonjë marrëveshje të madhe dhe të shpejtë që do të përfshinte njohjen e Kosovës nga Serbia”.

“Ne duhet të ndryshojmë situatën në terren me hapa të vegjël, të ndërtojmë besimin midis dy palëve dhe më pas të shohim se si mund t’i qasemi çdo gjëje tjetër. Nuk duhet të ëndërrojmë për diçka që të gjithë e dimë se nuk do të ndodhë,” tha ai.

Presidenti i Serbisë tha gjithashtu se i është mirënjohës Moskës për mbështetjen e saj në lidhje me Kosovën. Megjithatë Vuçic ka theksuar se nuk e mbështet pushtimin e Rusisë në Ukrainë, megjithëse i njeh zonat e aneksuara si territori rus.

Vuçiç, për të cilin Bloomberg thotë se ka pasur dhjetëra takime me presidentin rus Vladimir Putin në vitet e mëparshme dhe ka marrë mësime ruse për të folur rusisht me të, tha se me liderin rus nuk ka folur “për disa muaj”.

Sipas medias amerikane Serbia po largohet ekonomikisht nga “orbita ruse” dhe se Rusia ka një peshë prej rreth 6% në tregtinë e jashtme të vendit ballkanik ndërsa BE-ja është deri tani partneri më i madh.

Megjithatë, Bloomberg thekson se Serbia ende dallon me qëndrimin e saj ndaj Rusisë, pasi kompania ajrore Air Serbia nuk ka anuluar fluturimet direkte dhe shumë rusë kanë ardhur në Beograd që nga fillimi i pushtimit në Ukrainë.

