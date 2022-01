Presidenti Ilir Meta shprehet se nuk do të bashkëpunojë kurrë politikisht me kryeministrin Edi Rama.

Në emisionin “Opinion”, Meta tha se Rama ka cenuar sovranitetin e Shqëiprsë dhe interesat kombëtare dhe për këtë arsye nuk mund të bashkëpunojë.

“Aleancë me Ramën? ASNJËHERË! KURRË bashkëpunim politik. Asnjëherë, asnjëherë. Me një politikan që vë në diskutim sovranitetin dhe integritetin e Shqipërisë dhe interesat kombëtare. Nuk ka e nuk do të ketë bashkëpunim me Ilir Metën. Meta e ka raportin me shqiptarët,”-tha në fjalën e tij Meta.

g.kosovari